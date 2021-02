Inter: prolongation en vue pour Lautaro qui "se voit à Milan pour longtemps"

Courtisé par le Barça lors du mercato estival, Lautaro Martinez est finalement resté à l’Inter. L’attaquant argentin a confirmé ce samedi auprès de la Gazzetta dello Sport son intention de prolonger à Milan.

A l’image de Neymar, Lautaro Martinez devait incarner le renouveau du Barça pendant l’été 2020. Faute d’un accord entre le club blaugrana et l’Inter, inflexible sur le prix demandé, l’Argentin de 23 ans est finalement resté en Serie A et brille cette saison sous les ordres d’Antonio Conte. A tel point que "El Toro" ne semble plus vouloir quitter la Lombardie pour rejoindre la Catalogne.

"J’avais pris le chemin de Barcelone, je ne sais pas à quel point j’en étais proche, a expliqué l’international argentin (21 sélections) lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Mais j’ai été très clair avec Conte. Je lui ai dit: 'Ma tête est ici, c’est une promesse, je ne me laisse pas influencer.' Mais de toute façon maintenant c’est du passé, je prolonge à l’Inter."

Lautaro: "Mon futur est ici"

Après avoir été l’un des feuilletons du début d’année 2020, Lautaro Martinez entend bien ne plus se laisser perturber par les rumeurs entourant son avenir. Métamorphosé "après avoir parlé un peu de tout" avec Antonio Conte, le buteur sud-américain a retrouvé la confiance et son efficacité avec déjà 13 buts et 6 passes décisives en 23 matchs de Serie A avec les Nerazzurri.

"Ils trouveront le moment pour l’officialisation. Mon futur est ici, je me vois à Milan pour longtemps. J’aime tout de cette ville."

Il ne manque désormais plus que la signature sur son nouveau contrat mais là encore, l’Argentin ne s’en fait. Pour le moment, sa priorité reste le terrain et de ce côté-là, son duo avec Romelu Lukaku fait des ravages en Italie.

Leader avec quatre points d’avance avant la 24e journée, Lautaro Martinez pourrait bien remporter son premier scudetto dans les prochains mois. Alors que le Barça semble déjà proche d’une nouvelle saison vierge de titre en Espagne.