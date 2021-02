Serie A: l'Inter domine le derby, Lukaku prend le dessus sur Zlatan

Le derby milanais a tourné à l'avantage de l'Inter ce dimanche (3-0) lors de la 23e journée de Serie A. Grâce à son duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, l'équipe d'Antonio Conte compte désormais 4 points d'avance en tête de championnat sur l'AC Milan.

Le derby della Madonnina a tourné à l’avantage de l’Inter Milan, qui conforte par la même occasion son statut de leader de Serie A. Les Nerazzuri ont triomphé ce dimanche face au rival de l’AC Milan (3-0), dans un match au sommet du championnat italien.

Les retrouvailles entre les deux équipes étaient attendues, quelques semaines après les incidents fin janvier entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic, tous deux titulaires ce dimanche et qui s'étaient accrochés lors d'un match de Coupe d'Italie remporté par l'Inter Milan (2-1). Et une nouvelle fois, l’équipe d’Antonio Conte a offert une leçon d’efficacité à son adversaire.

Ibrahimovic applaudit Lukaku

Auteur de 16 buts cette saison en championnat avant la partie, Romelu Lukaku sait aussi distiller de très bons ballons pour ses coéquipiers. Sur un centre de l'attaquant belge dès le début du match (5e), Lautaro Martinez s'est retrouvé en position idéale dans la surface pour placer une tête imparable pour Gianluigi Donnarumma.

Bien regroupé en défense ensuite et agissant par des contre-attaques, l'Inter Milan a tenu malgré plusieurs offensives adverses, dont une frappe d'Ibrahimovic (38e). Mais Samir Handanovic a permis à l'Inter de garder son avantage, avec une nouvelle parade décisive au retour des vestiaires. Au terme d'une très belle action collective, l'Inter a marqué le but du break grâce à Lautaro Martinez (57e), servi par Ivan Perisic.

Un 13e but en Serie A pour Martinez qui a brisé les espoirs du club rossonero. Romelu Lukaku a définitivement éteint l'AC Milan sur une percée en solitaire, conclue par une frappe à l'entrée de la surface (66e). Beau joueur, Zlatan Ibrahimovic a applaudi son ancien coéquipier à Manchester United, avant de sortir quelques minutes plus tard (75e) sans avoir pu faire la différence.

L'Inter solide leader

Avec ce succès maîtrisé, l'Inter Milan poursuit sa belle série et compte désormais 4 points d'avance après 23 journées sur son adversaire du jour, toujours 2e. Solidement installé en tête de Serie A, l'Inter aura une semaine désormais pour préparer son prochain match à domicile face au Genoa dimanche prochain (15h).

Pour l'AC Milan, le calendrier s'annonce encore chargé avec le seizième de finale retour de Ligue Europa jeudi à San Siro face à l'Etoile Rouge de Belgrade (2-2 à l'aller). Avant un déplacement dimanche prochain (20h45) sur le terrain de l'AS Rome pour un nouveau choc de Serie A, 3e du championnat.