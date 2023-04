"Je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG": Navas pense à un retour à Paris

Dans un entretien à Canal+ diffusé ce dimanche, Keylor Navas a ouvert la porte à un retour au PSG la saison prochaine, où il dispose encore d'une année de contrat. Le gardien de 36 ans, prêté à Nottingham, estime même être en mesure de gagner la Ligue des champions avec le club parisien.

"Je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG"

Après une saison à partager les cages du PSG avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a été rétrogradé au rang de numéro deux avec l'arrivée de Christophe Galtier. En janvier dernier, l'homme de 36 ans est parti en Premier League, histoire de retrouver du temps de jeu: "Je me sens capable de jouer dans n'importe quelle équipe, a lancé Navas. Et on verra, dans le futur, ce qu'il se passe. J'ai encore un an de contrat avec Paris."

Arrivé en septembre 2019 au PSG, Keylor Navas était le gardien titulaire lors de sa première saison, où le club parisien a disputé la finale de la plus prestigieuse compétition européenne. "Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG, a assuré l'ancien du Real Madrid. Quand j'y étais, on a eu l'opportunité. On a été en finale alors que le club ne l'a jamais atteint. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis."

Triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, Keylor Navas a disputé 10 matchs de Premier League depuis son arrivée à Nottingham Forrest, actuel 18e du championnat, pour un total de 19 buts encaissés. En son absence, Gianluigi Donnarumma ne s'est pas encore totalement imposé comme un patron indiscutable au PSG.