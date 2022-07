L’agent d'Umtiti monte au créneau après les rumeurs autour de son non transfert à Rennes

Attendu du côté du Stade Rennais, Samuel Umtiti ne devrait finalement pas rejoindre le club breton. Une rumeur selon laquelle le défenseur avait échoué à sa visite médicale a pris de l’épaisseur, son agent Arturo Canales a souhaité remettre les pendules à l’heure.

"C’est totalement faux", s’est exclamé l’agent de Samuel Umtiti dans les colonnes de Mundo Deportivo, à l’évocation des rumeurs selon lesquelles son client avait échoué à sa visite médicale à Rennes. Le quotidien catalan indique que des sources du Barça se disent "vexées" et "bouleversées" par ces accusations concernant l'état physique du champion du monde.

"Quand le mensonge prend l’ascenseur…"

Le défenseur du FC Barcelone avait lui-même réagi mardi soir avec une stoy instagram suffisamment explicite: "Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, ça prend plus de temps mais ça finit toujours par arriver", était-il écrit dans sa story. Ce qui laissait peu de doute quant à l'origine de cette sortie sur les réseaux sociaux.

Devenu indésirable au FC Barcelone, où il ne joue quasiment plus et accumule surtout les aller-retours à l'infirmerie, Samuel Umtiti va devoir trouver un nouveau point de chute s'il ne veut pas continuer à cirer le banc. D'autant qu'en plus d'Andreas Christensen, dont l'arrivée a été officialisée ces derniers jours, le club barcelonais suit les pistes Cesar Azpilicueta et Jules Koundé.