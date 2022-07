Mercato: Umtiti dénonce "un mensonge" au sujet d'un potentiel échec de sa visite médicale à Rennes

Samuel Umtiti (28 ans) a publié un message sur Instagram dans lequel il semble réagir aux informations selon lesquelles il aurait échoué à la visite médicale avec Rennes où son arrivée était jugée en "stand-by" par Florian Maurice.

Samuel Umtiti (28 ans) a usé d’un proverbe pour réagir aux derniers bruits le concernant. Approché par le Stade Rennais ces dernières semaines, le défenseur du FC Barcelone a publié un message sur son compte Instagram semblant démentir des informations de certains médias selon lesquelles il aurait échoué à la visite médicale. "Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, elle met plus de temps mais finir toujours par arriver", a partagé l’ancien Lyonnais.

Mardi soir, le site catalan Esports a assuré que le champion du monde 2018 ne rejoindrait pas le club breton. Désiré par Bruno Genesio, entraîneur, le joueur a passé plusieurs examens en raison des blessures récurrentes aux genoux qui ont gâché ses dernières saisons et poussent le FC Barcelone à vouloir s’en séparer (il est sous contrat jusqu’en 2026).

Le message de Samuel Umtiti sur Instagram

Lundi, Florian Maurice, directeur technique, a confié que le dossier était en "stand-by" sans en préciser les raisons et en balayant l’idée d’une divergence de vue avec son entraîneur sur ce point. "Il n’y a pas de désaccord, a-t-il confié. On peut ne pas être d’accord sur certains dossiers, mais l’échange a toujours été le même avec Bruno. On se connaît depuis assez longtemps pour pouvoir échanger tranquillement, paisiblement. On pèse le pour et le contre de certains dossiers. Pour l’instant, ce dossier-là est en stand-by. On avance sur d’autres solutions pour le moment."

La cellule de recrutement aurait émis des réserves

Selon L’Equipe, la cellule de recrutement du club aurait émis des réserves sur la condition de l’international français (31 sélections, 4 buts). Le club breton devrait donc se tourner vers d’autres pistes pour renforcer un secteur déplumé après le départ de Nayef Aguerd à West Ham et la blessure de Warmed Omari.

"On a besoin de défenseurs centraux, a reconnu Maurice. Ça arrivera très prochainement et vous aurez les noms en temps voulu. Je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. Tous les dossiers sont actifs, ouverts. Je travaille sur une dizaine de dossiers, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer lors d'un mercato (…) On échange de manière régulière avec Bruno sur divers dossiers. Tout est ouvert aujourd’hui. Vous en saurez plus dans les jours qui viennent, les semaines qui arrivent." Les noms de Kim Min-jae, le Sud-Coréen de Fenerbahçe (25 ans), et de Morato, le Brésilien de Benfica (21 ans), sont évoqués comme des pistes suivies par le club.