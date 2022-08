Le dégraissage se poursuit au PSG: Ebimbe tout proche de rejoindre Francfort

Nouveau départ en vue pour le PSG lors de ce mercato.

Encore quelques détails et Eric Junior Dina Ebimbe ne sera plus parisien. Le titi du PSG est proche de rejoindre Francfort pour une indemnité de 6 millions d’euros. Les négociations entre les deux clubs coincent sur le pourcentage en cas de revente. Les Allemands ne veulent pas céder plus de 30%. Néanmoins toutes les parties sont confiantes.

Le joueur, qui n’a pas participé à la séance d’entraînement des "indésirables" mercredi en raison d’une petite gêne, ne sera pas non plus sur les pelouses du centre d’entraînement ce jeudi. Le milieu se voit déjà de l’autre côté du Rhin et espère signer avant la fin de la semaine.

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.