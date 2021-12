Le mercato d'hiver est officiellement ouvert et ça s'annonce bouillant

Le mercato a ouvert officiellement ce samedi en France, en Allemagne et en Angleterre. De gros voire très gros dossiers sont sur la table, pour ce mois-ci... et l'été prochain, avec des noms comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé ou Anthony Martial qui devraient truster les gros titres.

Tic-tac, comme diraient certains journalistes espagnols entre deux rumeurs autour de Kylian Mbappé. Car c'est parti pour le mercato d'hiver, qui ouvre ses portes ce samedi dans trois pays en Europe: la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Il faudra attendre lundi pour l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Tout ce petit monde bouclera la fenêtre de marché des transferts le 31 janvier à 23h59.

Des Français sur le marché

Il devrait y avoir du mouvement. A cela, plusieurs raisons. La première, c'est le besoin de liquidités de certains clubs. Le Barça, qui a déjà annoncé l'arrivée de Ferran Torres, a besoin de dégager du cap sur le plan salarial et cherche donc à faire partir plusieurs joueurs peu désirés par Xavi. En tête de liste, un Philippe Coutinho qui n'a jamais réussi à s'imposer en Catalogne et dont le nom circule en Angleterre (Arsenal, Newcastle) mais aussi pour un prêt au Brésil. Autre joueur possiblement partant dès cet hiver: Ousmane Dembélé, pour qui le processus de prolongation est au point mort, notamment en raison de ses demandes salariales rapportées par la presse espagnole. En fin de contrat en juin, le Français pourrait être bradé dès cet hiver.

Mbappé en tête d'affiche

Puisque l'on évoque les Frenchies, un autre est annoncé partant: Anthony Martial, en manque de temps de jeu à Manchester United, où la concurrence est rude. Un prêt serait envisagé pour l'ancien Monégasque, qui est évoqué avec insistance à Séville. A suivre aussi, la situation de Samuel Umtiti au Barça. Mais aussi tous les joueurs qui arrivent en fin de contrat en juin et peuvent donc négocier dès ce 1er janvier avec d'autres clubs. Du côté des Bleus: Paul Pogba (Manchester United), Hugo Lloris (Tottenham) ou Corentin Tolisso (Bayern).

Un autre nom truste l'affiche: Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé et l'Espagne ne cesse depuis un an de l'envoyer au Real Madrid. Comme l'explique RMC Sport, rien n'est acté à l'heure actuelle et il n'est pas dit qu'il ne signera pas de nouveau contrat à Paris. Mais le feuilleton ne fait en tout cas que commencer. Son cas est relativement similaire à celui d'Erling Haaland, qui n'est pas en fin de contrat à Dortmund mais fera l'objet d'une clause bien plus favorable et finalement abordable l'été prochain (75 millions d'euros). Le Real Madrid et le FC Barcelone font figure de favoris pour l'accueillir.

Et les clubs de Ligue 1?

Les clubs français pourraient agir cet hiver. D'autant qu'un autre critère s'avance: la Coupe d'Afrique des nations, qui débute ce 9 janvier et verra des joueurs importants partir pour les prochaines semaines. A cela s'ajoutent les besoins initiaux de ventes ou de renforts et certains changements.

A Saint-Etienne, la menace d'une relégation devrait pousser le club - en crise financièrement et qui attend un nouvel acquéreur - à tenter d'arracher des prêts. A Monaco, on vient de virer Niko Kovac et le futur coach, qui devrait être Philippe Clement, pourrait avoir des demandes. L'OL, pas idéalement embarqué dans la course au podium, vise toujours Sardar Azmoun. Lille a déjà annoncé le départ de Jonathan Ikoné et voit d'autres joueurs, comme Sven Botman, être courtisés. Au PSG, on cherche à vendre. Abdou Diallo est cité à l'AC Milan, Rafinha est déjà parti en prêt, Sergio Rico et Layvin Kurzawa pourraient aussi partir. Un mois pour tout boucler.