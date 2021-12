Mercato: l'OL pousse toujours pour Azmoun, le Zénith temporise

L’OL a fait une offre de 4 millions d’euros après avoir trouvé un accord contractuel avec l’attaquant iranien, Sardar Azmoun, mais n'a toujours pas d’accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg car les Russes souhaitent avoir un remplaçant avant de pouvoir accepter de laisser partir leur joueur.

L’Olympique Lyonnais ne veut pas lâcher. Après avoir été tout proche de signer Sardar Azmoun l’été dernier, le club revient à la charge auprès du Zénith Saint-Pétersbourg cet hiver. Selon les informations de RMC Sport, un accord contractuel a été trouvé avec l’attaquant iranien et une offre de 4 millions d’euros a été présentée au club russe, qui souhaite trouver son remplaçant avant de le laisser partir.

Début décembre, Azmoun, 26 ans, s’était déjà mis d’accord avec l’OL sur son salaire et la durée de son contrat, qui s’étendrait jusqu’en 2026. Les Rhodaniens n’avaient alors pas encore soumis d’offre au Zénith, ce qui est désormais chose faite. Cet été, les Russes avaient bloqué le transfert pour la même raison qui risquent de poser problème cet hiver: l’absence de remplaçant. Essentiel au club, l’Iranien a déjà disputé 15 matchs de championnat cette saison et inscrit sept buts.

"Un joueur qui nous plaît beaucoup"

Depuis six mois, l’OL ne cache pas son intérêt pour Azmoun. "C'est un joueur qui nous plaît beaucoup, expliquait par exemple Juninho, le directeur sportif sur le départ, en novembre dernier. C'est plutôt un avant-centre, mais on l'a vu jouer aussi à gauche, derrière l'attaquant et à deux. On ne sait pas si on sera capable de le faire. Mais bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose." "C'est vraiment un bon joueur, et j'aime avoir de bons joueurs dans mon équipe. Je le suis depuis des années", avait confirmé Peter Bosz.

Sorti dès les phases de poules de Ligue des champions et reversé en Ligue Europa, le Zénith pourrait être plus enclin à laisser partir l’Iranien dès la prochaine fenêtre de transferts, qui ouvre le 1er janvier à minuit. D’autant que l’attaquant sera en fin de contrat le 30 juin et qu’il pourrait quitter le club sans indemnité de transfert à cette date. D’après des médias russes, Newcastle ou le FC Séville seraient également intéressés par son profil.