Le mercato en direct: Hakimi au PSG, ce serait presque fait

Pep Guardiola pouvait difficilement être plus clair concernant son avenir. Le technicien espagnol de Manchester City a profité de la question qui lui était posée par Movistar pour clarifier une bonne fois pour toutes sa situation, alors qu’il va jouer contre Chelsea, en finale de la Ligue des champions (coup d'envoi à 21h sur RMC Sport), pour un triplé fantastique cette saison. À la question de savoir si le fait de remporter le titre européen pourrait ou non changer son avenir à City, Guardiola a tranché dans le vif: "Non, je reste." Au cas où il existerait un semblant de doute, Guardiola a répété le message, en appuyant: "Aucun doute, je reste à coup sûr."