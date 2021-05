Ligue 1: c'est officiel, Peter Bosz est le nouvel entraîneur de l'OL

Comme attendu ces dernières heures, l'OL a officialisé ce samedi l'arrivée de Peter Bosz, qui remplace Rudi Garcia au poste d'entraîneur. Le Néerlandais de 57 ans était sans poste depuis son départ du Bayer Leverkusen.

Tout est finalement allé vite du côté de l'OL pour remplacer Rudi Garcia. Jeudi, RMC Sport annonçait que Christophe Galtier avait dit non à la proposition du club rhodanien. Dans la foulée, la piste menant à Peter Bosz était activée. Elle s'est concrétisée puisque le Néerlandais a été officiellement nommé entraîneur de Lyon ce samedi.

Dans le communiqué du club lyonnais, il est présenté comme la "priorité de Juninho", le directeur sportif, qui a eu des mots durs à l'encontre de son ancien coach Rudi Garcia cette semaine. Peter Bosz s'est engagé pour deux ans, jusqu'en 2023. Il prendra ses fonctions le 1er juillet, à la reprise du groupe professionnel.

Priorité au jeu?

"C’est un entraîneur qui, footballistiquement, proposera quelque chose. Je ne sais pas s’ils gagneront la Ligue 1, la Coupe de France ou la Ligue Europa, mais si les joueurs font les efforts avec et sans le ballon et sont prêts à passer un palier dans leur carrière... Il va y avoir du jeu, des émotions et une belle équipe sur le terrain, c’est certain", estimait, jeudi dans l'After, le consultant RMC Sport Kevin Diaz.

Peter Bosz, 57 ans, était libre depuis son licenciement du Bayer Leverkusen en mars dernier. A son CV, des passages à l'Ajax (2016-2017)... avec une élimination de l'OL en demi-finale de Ligue Europa, à Dortmund (2017) puis donc à Leverkusen. Et une étiquette d'entraîneur amoureux du jeu. Mais aussi de formateur, ce sur quoi l'OL insiste dans son communiqué. Un bémol toutefois: il n'affiche aucun titre à son palmarès en tant qu'entraîneur.