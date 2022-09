Le PSG n’est plus sur le podium des effectifs les plus chers d’Europe

Selon l’observatoire du football européen, Chelsea a doublé le PSG au classement des effectifs les plus chèrement acquis cet été après une politique dépensière impulsée par le nouveau propriétaire du club.

Le PSG détrôné du podium d’un genre particulier. Selon l’observatoire du football européen (CIES), l’effectif parisien n’est plus dans le Top 3 de ceux les plus chèrement acquis. Manchester City figure en tête de ce classement avec 1,064 milliard investi sur les joueurs qui composent actuellement son groupe, bonus compris. Les Citizens devancent leur voisin de Manchester United (1,001 milliard) et Chelsea (881 millions d’euros) pour un trio 100% anglais.

Troisième la saison dernière, le PSG est désormais quatrième avec un ensemble de joueurs recrutés contre 847 millions d’euros au fil des années et du dernier mercato, plutôt raisonnable (un total de 191 millions d’indemnités de transfert bonus compris selon le CIES, 7e ex aequo avec Tottenham). Paris s’est fait déposséder de sa troisième place par Chelsea, qui a dépensé 333 millions d’euros sur le marché des transferts en juillet et août sous l’impulsion de son nouveau propriétaire américain, Todd Boehly. Ils ont notamment déboursé plus de 80 millions d’euros pour faire venir, le défenseur français Wesley Fofana en provenance de Leicester.

Chelsea club le plus dépensier depuis dix ans

Le club anglais a changé d’aire avec le départ de son ancien investisseur, l’homme d’affaire russe Roman Abramovich poussé vers la sortie en raison de la guerre en Ukraine, mais maintient une continuité dans la course aux dépenses. Depuis 2013, c’est le club qui a le plus dépensé avec 1,815 milliard d’euros investi sur les marchés de transfert, devant le Barça (1,811) et Manchester City (1,806). Le PSG est sixième sur cette période (1,459 milliard).

Si Paris s’est délesté de 26 joueurs cet été, le club apparaît tout de même dans le Top 10 des pires bilans des transferts avec une balance dépenses/recettes négative (-121 millions d’euros) loin derrière Chelsea (-259 millions d’euros). Manchester City apparaît, au contraire, en tête des meilleurs bilans du Big 5 avec une balance excédentaire de 118 millions d’euros devant Brighton (+91) et un triptyque français Lille, Monaco (+87 millions chacun) et Lyon (+80).