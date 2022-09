Mercato: surprise avant le derby, Nice enregistre l'arrivée du milieu anglais Ross Barkley

Libre depuis la fin de son contrat avec Chelsea, Ross Barkley s'est engagé avec l'OGC Nice. Une arrivée officialisée dans la soirée, avant le derby de la Côte d'Azur contre Monaco.

Tout le monde pensait que l’OGC Nice avait achevé un mercato particulièrement actif avec la reconstitution du duo Laborde-Delort sur le gong. Mais le film n’était pas terminé. Le club azuréen nous a réservé une scène post-générique surprise avec la signature de l’international anglais Ross Barkley (28 ans).

Libre depuis la résiliation de son contrat avec Chelsea, le milieu de terrain s'est engagé avec l'OGC Nice. Il a même été présenté dans la foulée à ses nouveaux supporters sur la pelouse de l'Allianz Riviera, avant le coup d'envoi du derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco.

Façonné par Everton, titré avec Chelsea

Si l'on en croit la dernière vidéo publiée par l'OGC Nice, Barkley portera le n°11, lui qui est devenue ce dimanche la 12e recrue de l'OGC Nice. Après le départ de Galtier à Paris et la signature de Lucien Favre, le club détenu par Ineos a travaillé d’arrache pied et s'est offert un beau lifting avec onze nouveaux joueurs, dont Nicolas Pépé, Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel et Sofiane Diop. Né à Liverpool, Ross Barkley été formé à Everton où il a passé l'essentiel de sa carrière (179 matches avec les Toffees, 27 buts, 28 passes décisives).

Mais c'est avec Chelsea qu'il dispute la Ligue des champions et remporte trois titres, dont la Ligue Europa (2019) et la Coupe d'Angleterre (2018). L'international anglais (33 sélections) a participé à la Coupe du monde 2018 et reçu une convocation pour l'Euro 2016, avant de jouer la Ligue des nations en 2019. Celui qui a consacré une décennie de sa vie à la Premier League apportera toute son expérience et sa robustesse au milieu de terrain des Aiglons.