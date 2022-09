Mercato: Diego Costa sur le point de revenir en Premier League

Selon plusieurs médias anglais, Diego Costa (33 ans), ancien attaquant de Chelsea, va s’engager en faveur de Wolverhampton. Il est libre depuis la fin de son contrat à l’Atlético Mineiro en janvier dernier.

Diego Costa (33 ans) va reprendre du service. L’attaquant brésilien est attenu du côté de Wolverhampton cette semaine. Si Sky Sports indique qu’il sera mis à l’essai en vue d’un potentiel recrutement, The Athletic assure, de son côté, qu’il y passera directement sa visite médicale. Si celle-ci se passe bien, l’ancienne gâchette de Chelsea s’engagera avec le club de Premier League comme joueur libre. Il est en effet sans contrat depuis la fin de son aventure au Brésil avec l’Atlético Mineiro en janvier dernier. Soit neuf sans jouer.

Les Wolves se sont mis en quête d'un renfort après la blessure de Sasa Kalajdzic (25 ans), victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’Autrichien a été recruté lors du dernier jour du mercato contre plus de 17 millions d’euros en provenance de Stuttgart. Il s’est blessé trois jours plus tard dès son premier match de premier League lors de la victoire face à Southampton (1-0).

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Costa pourrait donc le remplacer s’il passe les tests médicaux avec succès. Il retrouverait alors l’Angleterre quatre ans et demi après la fin de sa très riche aventure avec Chelsea entre 2014 et janvier 2018. L’international espagnol (24 sélections, 10 buts) a disputé 120 matchs et inscrit 59 buts avec les Blues toutes compétitions confondues en décrochant trois titres (deux Premier League en 2015 et 2017 et une Coupe de la Ligue). Il a surtout laissé l’image d’un joueur mort de faim, accrocheur et roublard, doté d’un excellent sens du but.

Après avoir quitté l’Angleterre, il avait retrouvé l’Atlético de Madrid (2018-2021), l’autre club où il s’est révélé avant de rentrer au Brésil, son pays natal, pour une pige de six mois avec l’Atlético Mineiro.