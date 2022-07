Le PSG ne prolongera pas Aminata Diallo

Un temps citée dans l'affaire Kheira Hamraoui et sans contrat depuis juin, la milieu de terrain du PSG, Aminata Diallo, ne sera pas prolongée par le club parisien.

Aminata Diallo ne continuera pas son aventure avec le PSG: d'après les informations de L'Equipe, que RMC Sport est en mesure de confirmer, le club parisien a décidé de ne pas prolonger la joueuse de 27 ans, sans contrat depuis juin dernier.

Alors que les féminines du PSG ont repris l'entraînement mercredi, plusieurs joueuses manquaient à l'appel, en plus des internationales qui disputent actuellement l'Euro en Angleterre. Kheira Hamraoui, qui n'est plus la bienvenue au sein du club, était logiquement absente. Aminata Diallo n'était pas non plus là et ne rejoindra donc pas les Parisiennes, qui vont changer d'entraîneur puisque Gérard Prêcheur a signé son contrat, comme nous l'indiquions plus tôt ce jeudi. Le PSG a choisi de ne pas lui proposer d'offre de prolongation.

Diallo très appréciée au sein du groupe

Cette décision interroge au sein du groupe parisien. Très appréciée, Aminata Diallo a toujours été soutenue par ses coéquipières, notamment lors de sa mise en cause - par le biais d'une garde à vue - dans le cadre de l'affaire Hamraoui. En février dernier, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani avaient celebré un but en équipe de France en rendant hommage à Aminata Diallo, et ce alors que Kheira Hamraoui était sur le banc.