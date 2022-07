Info RMC Sport - c'est signé pour Gérard Prêcheur, nouveau coach des féminines du PSG

Info RMC Sport - En quête d'un nouvel entraîneur pour sa section féminine, le PSG a choisi Gérard Prêcheur, libre depuis son départ de Jiantsu en 2019 et qui a signé son contrat. Il succédera à Didier Ollé-Nicolle sur le banc, une fois que le départ de celui-ci sera réglé.

Plus de doutes sur l'identité du nouvel entraîneur du PSG: ce sera Gérard Prêcheur qui, selon nos informations, a signé son contrat. Le club parisien était en quête d'un nouveau patron pour sa section féminine, après avoir écarté Didier Ollé-Nicolle pour comportement inapproprié auprès de ses joueuses au cours de la saison. Aucune communication ne sera faite en revanche tant que le dossier Didier Ollé-Nicolle ne sera pas réglé.

A 62 ans, Gérard Prêcheur a convaincu partout où il est passé. A la tête de l'équipe féminine de l'OL entre 2014 et 2017, il y a remporté trois titres de champion de France (2015, 2016, 2017) et deux Ligue des champions (2016 et 2017). En 2018-2019, il a remporté la coupe nationale et la coupe de la ligue en Chine, avec Jiantsu.

Installer le PSG au sommet du football européen

Au PSG, Gérard Prêcheur aura pour mission de guider l'équipe féminine du PSG vers son premier titre en Ligue des champions, après deux finales en 2015 et 2017. Champion une seule fois en 2021, le club est encore dans l'ombre de l'Olympique Lyonnais sur le plan national.

Reste à voir si l'arrivée de Gérard Prêcheur permettra au PSG de passer un cap supplémentaire et d'unir à nouveau le groupe, fissuré cette saison, notamment par l'affaire Kheira Hamraoui et marqué par la mise à l'écart de son coach.