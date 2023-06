Le PSG officialise le départ de Lionel Messi

Le PSG a officialisé le départ à l'issue de la saison de Lionel Messi. En fin de contrat avec le club parisien, l'attaquant argentin de 35 ans disputera face à Clermont ce samedi son dernier match avec sa formation actuelle.

Cette fois, c'est officiel. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Lionel Messi quittera le PSG à l'issue de son bail actuel qui expire le 30 juin prochain. Le club parisien a officialisé la nouvelle ce samedi, à deux heures du coup d'envoi du dernier match de la saison face à Clermont.

Une petite phrase de remerciements

"Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite", a sobrement commenté celui qui était arrivé libre en provenance du FC Barcelone en août 2021. Lionel Messi disputera samedi au Parc des Princes son 75e et dernier match avec le PSG, pour un total avant ce dernier rendez-vous de 32 buts et 35 passes décisives.

Le mariage sportif entre le septuple Ballon d'or et le PSG ne laissera pas un souvenir impérissable. D'abord dirigé par Mauricio Pochettino puis par Christophe Galtier, Lionel Messi aura ajouté trois trophées à son palmarès avec le Trophée des Champions et la Ligue 1 à deux reprises. Mais comme un paradoxe, c'est surtout cette Coupe du monde remportée avec l'Argentine en décembre 2022, alors qu'il était un joueur parisien, qui restera comme le moment fort de son passage.

Plusieurs options sur la table pour la suite

"Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris, a déclaré de son côté Nasser Al Khelaifi, le président du PSG. Voir un septuple vainqueur du Ballon d'Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l'avenir."

En Ligue des champions, Lionel Messi n'aura pas permis au PSG d'atteindre son objectif de victoire finale, avec des éliminations en huitièmes de finale contre le Real Madrid et le Bayer Munich. Son trio offensif avec Kylian Mbappé et Neymar n'aura pas non plus marqué son époque, loin du trident qu'il composait au Barça avec ce même Neymar et Luis Suarez.

Depuis plusieurs semaines, Lionel Messi est lié à trois destinations. La première, la plus sentimentale, serait un retour en Catalogne avec des appels du pied qui se multiplient au Barça. La deuxième, la plus économique, l'amenerait en Arabie saoudite pour un contrat XXL à la clé. Enfin, la dernière, la moins probable, pourrait permettre à Messi de s'envoler pour la MLS et l'Inter Miami, la franchise de David Beckham.