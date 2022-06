Leandro Paredes aurait été automatiquement prolongé au PSG

Initialement sous contrat jusqu'en 2023, Leandro Paredes aurait été automatiquement prolongé jusqu'en 2024 par le PSG, selon l'Equipe. Le milieu argentin fait partie des joueurs parisiens potentiellement partants cet été.

Le positif, c'est que cela pourrait permettre de faire un peu gonfler une éventuelle indemnité de transfert. D'un autre côté, ce pourrait être un frein pour les courtisans... Selon l'Equipe, Leandro Paredes aurait été automatiquement prolongé jusqu'en 2024 par le PSG.

Le milieu de terrain argentin était initialement sous contrat jusqu'en 2023. Il avait paraphé un bail de quatre ans et demi au moment de son arrivée en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg en janvier 2019. Mais le contrat était donc assorti d'une année en option se déclenchant automatiquement.

Il veut rester, le PSG souhaiterait qu'il parte

Le signe qu'il va rester? Pas sûr. Le PSG, qui souhaite renouveler assez largement son effectif, verrait plutôt d'un bon oeil un départ du joueur de 27 ans. Et tandis que Luis Campos s'active pour faire venir des joueurs (Vitinha va arriver sauf énorme retournement de situation, la piste Renato Sanches est très active, Skriniar et Gianluca Scamacca sont dans le viseur), il s'agit désormais de dégraisser à Paris. Une tâche qui revient en partie à Antero Henrique.

Le nom de l'Inter Milan est celui qui revient le plus pour un éventuel transfert de Leandro Paredes, même si la Juve voire Manchester United et Monaco sont évoqués. De son côté, le milieu semblait avoir tranché début juin: "Je reste au PSG la saison prochaine, assurait-il au cours d’un long entretien accordé à la radio La Red. Ce n’est pas le moment de quitter le club ou de rejoindre Boca Juniors. J'ai 27 ans, je suis jeune et j’ai encore beaucoup à voir et à apprendre. Quand le moment sera venu pour moi de revenir, je le ferai. Je ne veux pas donner de faux espoirs à qui que ce soit."