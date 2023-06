Mercato: Lens reconnaît des discussions pour Fofana avec l'Arabie saoudite

Le RC Lens pourrait perdre Seko Fofana lors du mercato estival, alors que le club artésien a confirmé ce mardi matin des discussions avec son capitaine à propos d'un possible départ. Le club d'Al-Nassr, en Arabie saoudite, a pris contact avec le milieu de terrain.

Au tour du RC Lens d'être victime de la gourmandise saoudienne? L'Arabie saoudite chasse tous azymuts en Europe, et tente d'attirer multitude de joueurs confirmés dans son championnat. Dernière cible en date, Seko Fofana fait la convoitise d'Al-Nassr.

Comme révélé par L'Equipe mardi et confirmé par RMC Sport, les Sang et or confirment les informations du journaliste italien Rudy Galetti, qui évoquait il y a quelques jours un intérêt du club où évolue Cristiano Ronaldo pour leur capitaine.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT



"Al-Nassr a bien pris contact avec Seko Fofana et son entourage d'un côté, tout comme le RC Lens a discuté de cette possibilité avec le joueur et son entourage. Ces échanges s'inscrivent dans la plus grande transparence, un respect mutuel et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes", indique le RCL. Aucune officialisation n'est en cours ou à venir de manière imminente.

Plus d'infos à venir...