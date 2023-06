PSG: l'Arabie saoudite rêve toujours d'attirer Verratti

L'Arabie saoudite cherche à faire de Marco Verratti l'une des stars du championnat local pendant le mercato estival. Mais le pays du Golfe doit encore convaincre le milieu italien et son club du Paris Saint-Germain.

Prolongé en décembre dernier jusqu'en juin 2026, Marco Verratti sera-t-il toujours un joueur du PSG lors de la saison 2023-2024 ? Comme expliqué par RMC Sport dès le mois de mai, l'Arabie saoudite rêve de l'attirer lors du mercato alors que le club francilien ne s'opposerait pas à un départ du milieu italien cet été. Et l'intérêt saoudien pour "Petit Hibou" est toujours concret.

Selon les informations du journal L'Equipe, le pays du Golfe serait même passé à la vitesse supérieure ce mardi. Une délégation du club d'Al-Hilal se trouverait actuellement à Paris pour tenter de convaincre Verratti de signer en D1 saoudienne. Des discussions seraient également menées avec la direction du PSG autour d'un transfert même si aucune offre n'aurait été transmise pour le moment.

Verrati pas fermé à un départ

Apparu à 38 reprises avec Paris lors de la campagne 2022-2023, Marco Verratti s'est attiré les foudres des supporters franciliens à cause de ses performances en demi-teinte ou de ses absences jugées trop fréquentes.

"On ne peut plus être heureux dans un PSG de cette nature. Et les tifosi qui s’en prennent à lui. Cela lui a mis un sacré coup", a même confié pour RMC Sport un intime du joueur transalpin mi-mai.

Arrivé en 2012 en provenance de Pescara, Marco Verratti est actuellement le joueur le plus ancien de l'effectif professionnel du PSG. Mais après avoir déjà bouclé les recrutements de Ruben Neves (ex-Wolverhampton) et Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea) pour près de 80 millions d'euros, Al-Hilal semble encore disposé à signer un gros coup avec l'Italien.