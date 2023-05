Lens: Franck Haise confirme des sollicitations, mais pas du PSG

L'entraîneur du RC Lens a été interrogé sur son avenir après la victoire face à Ajaccio (3-0) qui assure la présence des Sang et Or en Ligue des champions la saison prochaine .

Franck Haise n’a pas eu le temps de savourer cette qualification pour la Ligue des champions chèrement acquise qu’il était déjà invité à se projeter sur la suite, samedi soir. Et notamment sur ce qu’il comptait faire la saison prochaine. Est-il arrivé au bout de son histoire avec le RC Lens ? Le technicien de 52 ans, promu général du club cet hiver, n'a pas souhaité vendre la mèche, mais il a en revanche confirmé qu’il était un homme extrêmement sollicité. Il faut dire que le parcours du Racing Club de Lens est inspirant.

Haise: "Je suis très heureux dans ce club"

"On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine, a-t-il seulement consenti à lâcher aux journalistes présents en conférence de presse. Je vais me donner quelques jours pour goûter ce beau moment. Je n'ai pas dit que cela s'arrêterait. Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis très heureux dans ce club. Il faut remercier les supporters qui étaient là quand le club était au fin fond de la Ligue 2, au plus proche du National 1. Eux seront toujours là. Il faut remercier ces personnes."

Franck Haise s’est abstenu de révéler l’origine des sollicitations, promettant cependant qu’elles ne venaient pas du Paris Saint-Germain où Christophe Galtier ne devrait pas connaître une deuxième saison, contrairement au souhait qu’il a exprimé ce soir. "Le PSG ne m’a pas contacté", a assuré Franck Haise. Plutôt rare dans les médias, le président du RC Lens Joseph Oughourlian a reconnu qu'il pourrait y avoir du mouvement cet été, y compris dans le staff de l'équipe première du RC Lens: "On n'a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On se prépare à ces éventualités."