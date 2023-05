Ligue 1: Lens retrouve officiellement la Ligue des champions, 20 ans après

Facile vainqueur d'Ajaccio (3-0) ce samedi lors de la 37e journée, le RC Lens est assuré de terminer deuxième de Ligue 1 et de retrouver la phase de groupe de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2002-2003.

Il suffisait d'une victoire pour officialiser la chose. Et quoi de mieux d'un match à guichets fermés à Bollaert - pour la 26e fois consécutive - pour fêter le retour du Racing Club de Lens en Ligue des champions. À la faveur d'une victoire (3-0) face à Ajaccio, ce samedi lors de la 37e journée de Ligue 1, les Sang & Or sont assurés de terminer deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Le point d'orgue d'une saison exceptionnelle.

>> Revivez le multiplex de la 37e journée de Ligue 1

Franck Haise, le bâtisseur

Débarqué sur le banc lensois en février 2020 après le limogeage de Philippe Montanier, Franck Haise est rapidement passé du statut d'inconnu à celui d'entraîneur de l'une des meilleures équipes du championnat. Grand favori pour remporter le titre de meilleur entraîneur lors des trophées UNFP organisés ce dimanche, le coach artésien s’est toujours attaché à bâtir un effectif cohérent, que la gouvernance sportive du RC Lens a enrichi chaque année depuis 2021, avec de très bons coups, à l'image de Przemyslaw Frankowski, Loïs Openda, Brice Samba ou Seko Fofana. L’identité de cette équipe s’est forgée autour de deux aspects chers à Franck Haise: la cohésion et la générosité.

Bollaert, forteresse presque imprenable

Se déplacer à Bollaert est souvent synonyme de calvaire pour les adversaires de Lens cette saison. En 19 réceptions, les Nordistes se sont imposés à 17 reprises. Seul Nice (défaite) et Lille (nul) ont réussi l'exploit de prendre des points dans l'enceinte des Sang & Or. Avant eux, tous les cadors du championnats sans exception (PSG, OM, OL, Monaco, Rennes) se sont cassés les dents. Meilleure équipe à domicile et quatrième équipe en déplacement, Lens affiche un bilan comptable inédit (81 points) après 37 matchs, soit 13 de plus que son total le plus élevé sur une saison.

Un collectif plus fort que les individualités

L'ingrédient principal du succès lensois réside dans le collectif mis en place par Franck Haise. Hormis Loïs Openda et ses 20 buts en Ligue 1, 13 joueurs ont inscrit au moins un but en championnat. Outre le Belge, Fofana, Sotoca (7 chacun), Saïd, Thomasson, Frankowski (5), Machado (4), Claude-Maurice (3), Medin (2), Danso, Pereira Da Costa, Abdul Samed, Fulgini et Gradit (1) ont chacun fait trembler les filets. Les statistiques sont aussi équilibrées du côté des passeurs, avec 16 joueurs impliqués sur un but.

Après avoir émerveillé le championnat de France, Lens va désormais retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2002-2003. Une éternité pour le peuple Sang & Or, qui attend le retour de la coupe aux grandes oreilles avec impatience.