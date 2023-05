Mercato: Openda en partance de Lens cet été? La réponse de Franck Haise

Alors que de nombreuses rumeurs assurent que Loïs Openda pourrait quitter le RC Lens à la fin de la saison, Franck Haise a botté en touche ce jeudi en conférence de presse.

C’est l’un des gros dossiers sur lequel le RC Lens va rapidement devoir se pencher. Auteur d’une excellente première saison sous le maillot Sang et Or (19 buts en 36 matchs de Ligue 1), Loïs Openda va être très courtisé cet été. Et les premiers prétendants n’ont pas tardé à fuiter dans la presse: cette semaine, la Gazzetta Dello Sport a par exemple assuré que l’attaquant belge était l’une des priorités de l’AC Milan.

A deux journées de la fin du championnat, et alors que Lens a presque validé sa qualification directe pour la Ligue des champions, Franck Haise a été interrogé sur le sujet ce jeudi en conférence de presse.

Sous contrat jusqu'en 2027

[Est-ce possible qu'Openda soit toujours Lensois la saison prochaine ?] "C’est possible, a assuré le technicien Sang et Or. Vous m’avez posé une question, je vous réponds, c’est possible, a-t-il poursuivi dans un sourire. Il est sous contrat, de nombreuses années encore."

Arrivé en juillet 2022 en provenance du FC Bruges contre un chèque d’environ 10 millions d’euros, l’attaquant de 23 ans est sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2027. "À la fin de saison, si je veux écouter, j’écouterai. J’ai un contrat jusqu’en 2027. Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens", déclarait au début du mois l'intéressé à la Voix du Nord. L’été s’annonce chaud autour de l’actuel 6e meilleur buteur de Ligue 1.