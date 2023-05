Lens: la réponse évasive de Franck Haise sur son avenir

Franck Haise, sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 dimanche soir, a laissé planer un petit doute sur son avenir sur le banc du RC Lens. Il va rencontrer sa direction cette semaine.

Un petit instant de pause, puis une réponse évasive. Franck Haise a laissé planer le doute sur son avenir sur le banc du RC Lens, dimanche après avoir reçu son trophée de meilleur entraîneur de la Ligue 1. Le technicien sous contrat jusqu’en 2027 a d’abord énoncé les bases qu’il faudrait pour que son équipe poursuive sur sa lancée la saison prochaine. "Il faudra d’abord garder la même humilité, la même volonté de travailler, le même sens du collectif, a-t-il énuméré. Il faudra également garder un groupe de qualité et essayer de le renforcer. "

Avec lui sur le banc lensois? "Je l’espère."

Avec lui sur le banc? "Je l’espère", a-t-il lancé après avoir laissé planer un petit moment de silence. Cette déclaration interroge sur les desseins du manager lensois qui avait déjà adressé un message à ses dirigeants samedi soir après la victoire face à Ajaccio (3-0), scellant la deuxième place de son équipe et la qualification directe en Ligue des champions.

"On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine, avait-il confié. On va réfléchir tranquillement, je vais réfléchir tranquillement. Je n’ai pas dit que ça s’arrêterait, je dis juste qu’il peut y avoir des sollicitations, il y en a déjà. Il faut mesurer les choses, ce qu’on a fait. Est-ce qu’on peut continuer aussi bien, mieux? Je ne sais pas. Je dans un club où je suis très heureux mais ça n’empêche pas de réfléchir et de regarder ce qui peut se passer."

Haise met la pression pour obtenir des renforts dans l’équipe et ne pas subir la fuite de nombreux cadres afin d’aborder la Ligue des champions dans les meilleures conditions. Les propos du président Joseph Oughourlian samedi ne l’ont peut-être pas trop rassuré sur ce point. "On n'a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On se prépare à ces éventualités."