Trophées UNFP: Messi absent de la cérémonie… pour assister à un concert de Coldplay à Barcelone

L’attaquant du PSG Lionel Messi était le grand absent de la cérémonie des Trophées UNFP ce dimanche soir, malgré sa présence dans l’équipe-type de l’année et sa nomination dans la catégorie du meilleur joueur. Et pour cause, il était à Barcelone pour assister à un concert.

"On salue les joueurs marseillais qui ne pouvaient pas être présents ce soir, tout comme Lionel Messi." Les mots de Thibault Le Rol, présentateur des Trophées UNFP au moment d’accueillir l’équipe-type de la saison, n’ont plus de mystère. Comme l’ont remarqué plusieurs observateurs en Espagne, le septuple Ballon d’or, absent de dernière minute de la cérémonie, était à Barcelone ce dimanche soir.

Ovationné par le public catalan

L’attaquant argentin était présent au stade olympique de la ville pour assister au concert du groupe Coldplay, aux côtés de sa compagne et son ancien coéquipier Cesc Fabregas. Rapidement démasqué, il a même été ovationné par le public qui a scandé son nom, rappelant ses grandes années où il a enflammé le Camp Nou. En fin de contrat au terme de la saison, il est pisté par le Barça et réclamé par ses anciens supporters, qui rêvent plus que tout d’un retour.

Ce samedi soir à Strasbourg, Lionel Messi a marqué le but permettant au PSG de décrocher son 11e titre de champion de France, son deuxième personnel. Membre de l’équipe-type de la saison au côté de trois coéquipiers (Hakimi, Mendes, Mbappé), il n’a en revanche pas été élu meilleur joueur du championnat, devancé par son jeune coéquipier français.