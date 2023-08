Les fans de la Juve envahissent le terrain en plein amical pour protester contre un éventuel recrutement de Lukaku

En plein match amical entre la Juventus Turin et des jeunes Turinois mercredi, des centaines de supporters ont envahi la pelouse afin de protester contre un éventuel échange entre Dusan Vlahovic et Romelu Lukaku. L'attaquant de Chelsea est largement tancé par les fans italiens.

Romelu Lukaku n'est pas le bienvenu à Turin, c'est le moins que l'on puisse dire. Si les rumeurs d'un échange entre le joueur de Chelsea et Dusan Vlahovic, buteur serbe de la Juventus, se faisaient de plus en plus pressantes ces derniers jours, les supporters transalpins ne semblent pas très favorables à une venue du Belge.

La Vieille Dame disputait mercredi un match amical face à des jeunes du club, remporté aisément sur le score de 8-0. Une rencontre de préparation théâtre d'un fait plutôt exceptionnel: en plein match, les supporters turinois ont envahi en masse la pelouse afin de protester contre une éventuelle signature de l'attaquant de 30 ans, dont les Blues cherchent à se séparer.

"Lukaku reste à Milan, nous avons déjà un deuxième gardien"

Dès la première minute et durant toute la partie, des chants "Nous ne voulons pas de Lukaku" sont allègrement tombés des tribunes, rapporte la Gazzetta dello Sport. Vlahovic, auteur d'un doublé en première période, a lui été constamment applaudi par les supporters, qui estimeraient perdre beaucoup dans l'échange avec la perte de l'attaquant de 23 ans, en pleine bourre.

Dans le viseur des fans italiens, l'international des Diables Rouges (108 sélections, 75 buts) avait déjà été la cible d'une bannière piquante de la Curva Sud. "Lukaku reste à Milan, nous avons déjà un deuxième gardien", avait moqué le groupe ultra en référence à la finale de la dernière Ligue des champions, lorsque "Big Rom" avait maladroitement contré une tête gagnante de son coéquipier Federico Dimarco face à Manchester City.

Selon la presse italienne, l'échange Lukaku-Vlahovic a pris du plomp dans l'aile alors que Chelsea propose 20 millions d'euros en plus de son buteur serbe, tandis que la Juve en attend au moins 20 de plus. Recruté en 2021 par Chelsea à l’Inter, Romelu Lukaku a été renvoyé en Lombardie via un prêt la saison dernière, où il a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues.