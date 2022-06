Liga: dans le rouge, le Barça va demander une nouvelle baisse de salaire à ses stars

Selon As, la situation économique très compliquée du FC Barcelone va pousser le club catalan à demander à ses stars de baisser leurs salaires. Cela pourrait aussi compromettre la position de Joan Laporta avec la Super League européenne.

Malgré les promesses d’un mercato actif, la situation économique du FC Barcelone est toujours préoccupante. Selon As, le club ne peut plus, à partir de ce vendredi, régler les salaires des joueurs avec ses fonds propres et va donc s’affairer pour remplir ses caisses et limiter les dépenses. Cela passera notamment par une nouvelle demande de baisse des salaires auprès des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif à partir du 30 juin.

Une masse salariale de 560 millions d'euros

Cela concernera Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba et Marc André Ter Stegen, déjà sollicités pour un effort lors de la crise sanitaire. La réduction de salaire de Sergi Roberto est tenue pour acquise dans le cadre de la signature de son nouveau contrat. Frenkie de Jong et Clément Lenglet ne l'envisageraient à la seule condition de poursuivre au club, eux qui ont été placés sur le marché des transferts. "La masse salariale est de 560 millions, a confié Eduard Romeu, vice-président économique, sur les o,des de la radio catalane Rac-1. Celle du Bayern est de 300 millions et celle de Madrid est d'environ 400 millions. Les négociations avec les joueurs seront individuelles et seront basées sur des intérêts techniques."

Cette situation économique critique pourrait aussi avoir un effet papillon sur le projet de la Super Ligue européenne toujours défendue par Joan Laporta, président du Barça, avec le Real Madrid et la Juventus.

Le dirigeant voyait le salut de son club dans ce projet de Ligue fermée mort-né au printemps 2021. La fronde unanime contre sa mise en place et la volte-face de la grande majorité des clubs fondateurs ont contrecarré ses plans. L’urgence économique pourrait donc le contraindre à accepter l’option CVC, le fonds d’investissement ayant injecté des fonds dans la Ligue espagnole longtemps snobé par Laporta. Le dirigeant se bat en effet contre l’accord de redistribution de cette manne qu’il juge trop faible pour son club.

Ce pécule tomberait pourtant à point nommé dans la situation actuelle du club. Mais Javier Tebas, président de la Ligue, pourrait demander une contrepartie à Laporta en l’invitant à se retirer de la Super Ligue pour prétendre à la manne de CVC.