Mercato: Manchester United ouvre les négociations avec le Barça pour Frenkie de Jong

Manchester United a ouvert les discussions avec le FC Barcelone pour négocier le transfert de Frenkie de Jong. La potentielle transaction ne devrait pas se situer en dessous des 85 millions d’euros. Le Néerlandais ne semble toutefois pas disposé à quitter le Camp Nou.

Soucieux d’améliorer la qualité de leur effectif pour la saison à venir, Manchester United et Erik ten Hag débutent leur chantier par le milieu de terrain. Les Red Devils, qui aimeraient accueillir Frenkie de Jong, semblent avoir ouvert les négociations avec le Barça. Selon Fabrizio Romano, le point de départ des négociations serait de 85 millions d’euros, prix auquel les Blaugranas ont arraché le Néerlandais à l'Ajax en 2019.

Même si Manchester United avance ses pions pour De Jong et compte bien jouer sur les difficultés financières du club catalan pour les convaincre de lâcher le milieu de terrain, le principal concerné ne semble pas disposé à quitter la Catalogne. "Je ne veux plus parler de rumeurs. Je me sens bien à Barcelone. Il n'y a pas d'accord ni rien d'officiel. Je préfère rester à Barcelone. Je l'ai déjà dit, le FC Barcelone est le club de mes rêves depuis que je suis tout petit," a confié De Jong à ESPN.

Frenkie de Jong mettrait un point d’honneur à jouer la Ligue des champions la saison prochaine, compétition pour laquelle Manchester United n’est pas qualifié après une saison décevante (sixième de Premier League).

Avec le départ acté de Paul Pogba (annoncé ce mercredi), Manchester United se tourne donc vers le milieu néerlandais, transféré il y a trois ans en Catalogne. L’arrivée sur le banc mancunien d’Erik ten Hag n’est pas étranger à cette piste. Entraîneur de De Jong à l’Ajax, le technicien a fait exploser les jeunes ajacides aux yeux du monde entier lors de l’épopée européenne d’Amsterdam en 2019.

Erik Ten Hag devrait également retrouver Donny van de Beek, de retour de prêt d’Everton. Jürrien Timber, lui aussi pur produit de la formation amstellodamoise, est la cible du coach selon The Guardian, qui estime à 50 millions d’euros la potentielle transaction.