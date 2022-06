Le nouveau maillot domicile du Barça, avec Spotify en sponsor

Le nouveau maillot domicile du Barça pour la saison 2022-2023 est désormais connu. Le haut se divise en deux parties, avec trois couleurs principales et Spotify comme sponsor.

Cette création est présentée comme un hommage au 30e anniversaire des Jeux olympiques d'été de 1992. Le FC Barcelone a dévoilé vendredi son nouveau maillot domicile, celui qui sera porté par les joueurs lors de la saison 2022-2023. Cela marque l'arrivée, déjà annoncée, de Spotify comme sponsor principal (et sponsor stade), à la place de Rakuten.

"Le nouveau maillot rend hommage à cet événement et sort le 3 juin sous le slogan 'La flamme est toujours vive'. Il reprend l'esprit qui a marqué cette époque où Barcelone a été rénovée et redéfinie afin de s'ouvrir au monde, et le monde à Barcelone", dit le club.

Un tirage au sort pour gagner les prochains maillots

Le haut de l'ensemble se divise en deux parties. Les rayures blaugrana ne comptent pas seulement deux couleurs, mais trois: du rouge bien sûr, avec deux teintes différentes de bleu. Des motifs graphiques sont intégrés et sont censés rappeler "la nouvelle lumière qui s'est emparée de Barcelone, avec la création de nouveaux espaces et la connexion avec la mer", d'après le communiqué du club. Au-dessus de la partie principale, une bande en bleu foncé relie le col aux manches et aux flancs.

Le club annonce aussi avoir remplacé le logo de l'ONU. À la place, c'est désormais celui du haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (UNHCR/ACNUR).

À l'occasion de la sortie de cette tunique, le Barça en profite pour lancer un concours. Tout achat de cette nouvelle tenue d'ici le 30 juin, dans les boutiques officielles du club, permet de participer à un tirage au sort pour remporter à vie les prochains nouveaux maillots de l'équipe.