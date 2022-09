Ligue 1: au Stade Rennais, un mercato plus mouvementé que prévu

Jusqu'à la dernière minute du mercato, le Stade Rennais a dû s'employer pour finir de compléter son effectif. La conclusion d'une fenêtre estivale plus animée que prévu du côté de la Bretagne.

"Je suis très content que ce soit fini." C'est un Bruno Genesio soulagé qui s'est présenté en conférence de presse ce vendredi au lendemain d'une dernière journée de mercato qui a été longue, très longue pour les dirigeants du Stade Rennais. Jusqu'à la dernière minute, le club breton a dû s'employer pour finir de compléter son effectif avec une dernière arrivée du défenseur central lensois Christopher Wooh, dont le contrat a été finalisé à 22h50, à 10 minutes de la deadline. Rennes et Lens se sont mis d'accord en quelques heures seulement.

Wooh, 20 ans, vient compenser sur le fil le départ de Loïc Badé en prêt avec option d'achat à Nottingham Forest alors que le club breton pensait encore en début de soirée, à 19h30, tenir son remplaçant en la personne du Lyonnais Sinaly Diomandé. Toutes les parties étaient d'accord avant que le joueur ne fasse volte-face et décide de rester à Lyon. Déjà en Angleterre, Badé, en échec en Bretagne depuis son arrivée il y a un an, ne se voyait pas revenir et voulait se relancer ailleurs.

La tentation Seko Fofana

Au milieu, le fameux joueur d'envergure et d'expérience demandé depuis la fin de saison par Bruno Genesio n'est jamais arrivé. Le coach rennais l'accepte. Rennes a notamment tenté Seko Fofana mais le Lensois était totalement inaccessible financièrement.

En attaque, la surprise a bien sûr été le départ de Gaëtan Laborde. L'attaquant était suivi depuis un moment par Nice mais n'était pas spécialement prêt à changer de club un an seulement après son arrivée en Bretagne où il avait fait la meilleure saison de sa carrière comme il le disait lui-même. La dernière offre niçoise intéressante notamment financièrement l'a fait douter. Le club rennais ne l'a pas retenu plus que çà une fois la possibilité en contrepartie de recruter Amine Gouiri, que Florian Maurice et Bruno Genesio connaissent bie qu'ils ont toujours gardé à l'œil. L'OGC Nice aurait tenté au départ de proposer aux Bretons Mario Lemina. Proposition immédiatement rejetée par le club.

Rennes perd Laborde donc, 28 ans, pour récupérer Gouiri, 22 ans. Avec l'arrivée de Kalimuendo, 20 ans, et de Christopher Wooh, 20 ans aussi, le Stade Rennais va avoir l'effectif le plus jeune de la Ligue 1 avec à peine 23,3 ans de moyenne d'âge.

Les dirigeants bretons ont réussi à garder plusieurs cadres

Les dirigeants rennais assurent qu'ils n'avaient pas prévu de faire autant de changements mais assument tous leurs choix et un changement de style de jeu. Le 4-4-3 souvent enthousiasmant l'an dernier va rapidement faire place à un 4-4-2 avec une ligne d'attaque potentielle Terrier-Kalimuendo-Gouiri-Bourigeaud qui sera au moins aussi performante, ils en sont certains. Avec au milieu Lovro Majer toujours là et l'éclosion du jeune Désiré Doué, 17 ans, révélation du début de saison rennais.

Autre satisfaction pour Rennes, avoir pû garder les cadres Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud ou encore Martin Terrier. De manière surprenante, Traoré et Bourigeaud n'ont reçu aucune offre concrète malgré leurs performances et sans doute leur meilleure saison depuis qu'ils sont arrivés à Rennes il y a cinq ans. Traoré devrait aller jusqu'à la fin de son contrat en juin 2023 et partir libre. Benjamin Bourigeaud a signé une prolongation longue durée jusqu'en 2026. Martin Terrier a lui aussi prolongé jusqu'en 2026 après que le club breton a refusé une très grosse offre pour son attaquant qui aurait pû faire de lui l'une voire la plus grosse vente de l'histoire du club.

Enfin, côté départ, le club est satisfait d'avoir trouvé une porte de sortie pour Sehrou Guirassy, prêté à Stuttgart. Seul raté, le gardien Alfred Gomis sur lequel ils ne comptent plus est toujours là malgré des intérêts de clubs en France, Angleterre et Italie.