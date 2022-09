Mercato: ça bouge en défense à Rennes, Badé s’en va, Wooh arrive

Selon nos informations, Christopher Wooh va quitter Lens et s’engager au Stade Rennais. Loïc Badé va quant à lui être prêté à Nottingham Forest.



Le Stade Rennais apporte des retouches à sa défense. En cette toute fin de mercato, le club Rouge et Noir est tout proche d’engager Christopher Wooh (20 ans) en provencance du RC Lens. Selon nos informations, le défenseur international camerounais (une sélection) va signer pour 10 millions d’euros en Bretagne, où un contrat de quatre ans l’attend. Depuis la saison dernière, il est apparu à 17 reprises sous le maillot Sang et Or.

Badé devrait filer à l'anglaise

Pour faire de la place à Wooh, le Stade Rennais va prêter Loïc Badé à Nottingham Forest. Selon nos informations, un prêt de 500 000 euros assorti d’une option d’achat de 14 millions d’euros a été bouclé entre les deux clubs. Utilisé à seulement une reprise cette saison par Bruno Genesio, l’ancien défenseur de Lens rejoint le promu en Premier League, qui a multiplié les achats cet été.

Acheté 17 millions d’euros au RC Lens à l’été 2021, Badé (22 ans) n’aura jamais réussi à s’imposer du côté du Roazhon Park. La saison dernière, il n’a disputé que 21 rencontres toutes compétitions confondues, dont 16 en tant que titulaire. C’est donc en Angleterre que l’international français U21 va tenter de confirmer les belles promesses entrevues avec Lens.