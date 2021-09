Ligue 1: le PSG choque le monde, l’OM hyperactif, l’OL frustré… le bilan du mercato

Le mercato a fermé ses portes mardi soir, au terme d’un été particulièrement agité en Ligue 1. Le PSG, l’OM, Nice ou Rennes ont en profité pour se renforcer. L’OL a eu plus de mal. Lille et Monaco ont conservé leur ossature. Tour d’horizon.

Un recrutement historique pour Paris

C’est de loin le mercato le plus clinquant de l’histoire du PSG. Et du foot français tout court. En recrutant Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldum, Nuno Mendes (Sporting) et Achraf Hakimi (Inter), Paris a joué dans une autre cour que ses concurrents. En frappant très fort, d’autant que seul le latéral droit marocain a nécessité une indemnité de transfert (60 millions), en plus du prêt payant de Nuno Mendes et de l’option d’achat levée pour Danilo Pereira (16 millions). Une ligne de renforts monstrueuse, avec Kylian Mbappé (que le Real Madrid n’a pas réussi à recruter), qui contraste avec celles des départs.

Le club de la capitale avait pourtant l’objectif d’alléger son effectif ces derniers mois, mais il n’y est pas parvenu. Seul Mitchel Bakker a fait l’objet d’une vente à Leverkusen (7 millions d’euros), en plus des prêts de Pablo Sarabia (Sporting), Alphonse Areola (West Ham), Arnaud Kalimuendo (Lens), Marcin Bulka (Nice) et Timothée Pembélé (Bordeaux). Résultat: Mauricio Pochettino se retrouve à la tête d’un effectif pléthorique. Sans doute plus que prévu.

Ils se sont bien renforcés

Marseille

Sous l’impulsion de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, Marseille a énormément changé durant l’intersaison. Une pluie de recrues a déferlé sur la Commanderie. Avec de jolis coups et des profils variés. William Saliba (prêté par Arsenal) et Luan Peres (Santos, 4,5 millions) sont arrivés pour renforcer la défense, en plus des transferts définitifs de Leonardo Balerdi (11 millions) et Pol Lirola (6,5 millions). Mattéo Guendouzi (prêté par Arsenal) et Gerson (25 millions) ont débarqué dans l’entrejeu, Konrad de la Fuente (Barça, 3 millions) et Cengiz Ünder (prêté par l’AS Rome) sur les ailes. En attendant la décision de la DNCG concernant Amine Harit, dont le prêt du Hertha Berlin pourrait ne pas être validé en raison de la situation financière du club phocéen, qui a également été enrôlé Pau Lopez (prêté par l'AS Rome) en doublure de Steve Mandanda.

Le tout compensé par les départs Nemanja Radonjic (prêté à Benfica), Dario Benedetto (prêté à Elche), Kevin Strootman (prêté à Cagliari), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds, 1,5 million). En plus des fins de contrat de Valère Germain (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres), Yuto Nagatamo (sans club) et Yohan Pelé (sans club), des retours de prêts de Michaël Cuisance (Bayern Munich) et Olivier Ntcham (Celtic), ainsi que du transfert définitif de Maxime Lopez à Sassuolo (2 millions). De quoi repartir sur de nouvelles bases, même si la dernière journée a été plus maussade avec les refus de Dujan Caleta-Car et de Boubacar Kamara de quitter l'OM. Une fin de mercato qui laisse le prêt d'Amine Harit en suspens.

Rennes

Le Stade Rennais a été particulièrement actif durant cette fenêtre de transferts. Le club d’Ille-et-Vilaine n’a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter Loïc Badé (Lens, 20 millions), Gaëtan Laborde (Montpellier, 15 millions), Baptiste Santamaria (Fribourg, 14 millions), Kamaldeen Sulemana (Nordsjaelland, 15 millions), Lovro Majer (Dinamo Zagreb, 12 millions), Dogan Alemdar (Kayserispor, 3,5 millions) et Birger Meling (Nîmes, 3 millions). De quoi en faire l’équipe de Ligue 1 la plus dépensière de l’été (en termes de transfert), sachant qu’elle a également cherché à prendre un défenseur ces derniers jours. En vain.

Mais les Bretons ont également beaucoup dégraissé avec les ventes d’Eduardo Camavinga (Real Madrid, 31 millions), Faitout Maouassa (Bruges, 4 millions), Brandon Soppy (Udinese, 2 millions), Gerzino Nyamsi (Strasbourg, 1,5 million), Sacha Boey (Galatasaray, 1 million), Romain Del Castillo (Brest) et Rafik Guitane (Reims), en plus des retours de prêts de Dalbert (Inter) et Steven Nzonzi (AS Rome). Sans oublier les fins de contrat de Clément Grenier et Damien Da Silva.

Nice

Christophe Galtier va pouvoir disposer d’un effectif très séduisant sur le banc de l’OGC Nice. Les Aiglons ont réussi de jolis coups avec les recrutement d’Andy Delort (Nice, 10 millions), Calvin Stengs (AZ Alkmaar, 15 millions), Pablo Rosario (PSV Eindhoven, 6 millions), Mario Lemina (Southampton, 5,5 millions) et Melvin Bard (OL, 3 millions). En plus du transfert définitif de Jean-Clair Todibo (Barça, 8,5 millions). Des renforts compensés par les ventes de Mzyiane Maolida (Herta Berlin, 4 millions), Pierre Lees Melou (Norwich, 6 millions) et Stanley Nsoki (FC Bruges, 6,5 millions), en plus des retours de prêt de Rony Lopes (FC Séville), Jeff Reine-Adelaïde (OL) et William Saliba (Arsenal). Yoane Cardinale est également parti à l’issue de son contrat.

Ils ont conservé leur ossature

Lille

Les supporters du Losc redoutaient un exode massif après l’euphorie du titre. Mais il n’a finalement pas eu lieu. Mike Maignan (AC Milan, 13 millions), Boubakary Soumaré (Leicester, 20 millions), Luiz Araujo (Atlanta United, 11 millions) et Jean Onana (Bordeaux, 2 millions) ont bien quitté le club. Mais tous les autres tauliers de la saison passée sont restés dans le Nord, avec l’arrivée de Jocelyn Gourvennec. De quoi conserver une ossature de qualité, renforcée par les arrivées de Gabriel Gudmundsson (Groningen, 6 millions), Amadou Onana (Hambourg, 7 millions) et Ivo Grbic (prêté par l’Atlético de Madrid).

Monaco



Contrairement à certains étés, l’ASM s’est montrée assez discrète entre juin et août. Seuls Myron Boadu (AZ Alkmaar, 17 millions) et Jean Lucas (OL, 11 millions) ont été recrutés par le club de la Principauté. A l’inverse, Fodé Ballo-Touré (AC Milan, 5 millions), Henri Onyekuru (Olympiakos, 4,5 millions), Gil Dias (Benfica, 1,5 million) et Enzo Millot (Stuttgart, 1,5 million) ont été vendus. William Geubbels (Nantes), Benjamin Lecomte (Atlético de Madrid) et Pietro Pellegri (AC Milan) ont été prêtés, alors que Keita Baldé (Cagliari), Steven Jovetic (Hertha Berlin) et Youssef Aït-Benasser sont partis libres. De quoi permettre à Niko Kovac de travailler dans une certaine continuité.

Angers

Le SCO non plus n’a pas vu son noyau dur voler en éclats durant ce mercato. Les principaux cadres de l’équipe sont restés. A noter tout de même le prêt de Loïs Diony à l’Etoile Rouge de Belgrade et le transfert définitif de Rayan Aït-Nouri à Wolverhampton (11 millions). Au rayon des arrivées, Angers a accueilli librement Batista Mendy (Nantes, libre) et Azzedine Ounahi (Avranches). En plus du retour de prêt de Casimir Ninga.

Clermont a également su résister aux assauts de certains clubs pour conserver ses principaux atouts, à l’image de Mohamed Bayo.

Ils n’ont pas bougé

Le FC Nantes a très peu modifié le visage de son équipe cet été. Freinés par des moyens limités, les Canaris se sont tout de même fait prêter William Geubbels (Monaco), Wylan Cyprien (Parme) et Osman Bukari (La Gantoise). Tout en conservant Randal Kolo Munai, leur meilleur élément. Imran Louza a été vendu à Watford (10 millions) et Abdoulaye Touré au Genoa (3,5 millions).

Saint-Etienne est un peu dans le même cas. Sans grands moyens, les Verts se sont montrés discrets ces dernières semaines. Seul Ignacio Ramirez est arrivé en prêt de Liverpool. Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet, en fin de contrat, sont partis. Charles Abi a été prêté à Guingamp. Jessy Moulin a rejoint Troyes.

Un été chaotique pour l’OL

L’Olympique Lyonnais n’a pas fait de folie cet été. Seul Xherdan Shaqiri a été acheté à Liverpool pour 6 millions d’euros. Pour le reste, les Gones de Peter Bosz ont récupéré Damien Da Silva (Rennes) et Henrique (Vasco de Gama), qui étaient en fin de contrat, ainsi qu’Emerson (prêté par Chelsea). En plus des retours de prêt de Moussa Dembélé et Jeff-Reine Adelaïde. Jérôme Boateng, libre depuis son départ du Bayern Munich, va aussi arriver. De quoi compenser un peu un mercato où Lyon n’a pas réussi à recruter un nouvel attaquant après le départ de Memphis Depay au Barça (fin de contrat), ni trouver un autre gardien.

Dans le même temps, Maxwell Cornet a été vendu à Burnley (15 millions), Jean Lucas à Monaco (11 millions), Joachim Andersen à Crystal Palace (17,5 millions) et Melvin Bard à Nice (3 millions). Mattia De Sciglio est retourné à la Juventus et Djamel Benlamri au Qatar. Mais les échecs en attauqe (Azmoun, Laborde, Kolo Muani) ont aussi marqué ce mercato lyonnais.

Bordeaux a refait son effectif

Après une saison compliquée, les Girondins ont procédé à un vrai renouvellement. Pour repartir sur une nouvelle dynamique. Fransérgio (Braga, 4 millions), Stian Gregersen (Molde, 2 millions), Jean Onana (Lille, 2 millions) ont été recrutés, en plus des prêts de Javairo Dilrosun (Hertha Berlin), Alberth Elis (Boavista), Timothée Pembélé (PSG), Ricardo Mangas (Boavista) et Gideon Mensah (Red Bull Salzburg). Dans le même temps, Toma Basic a été vendu (Lazio, 7 millions) et de nombreux joueurs sont partis en fin de contrat, comme Nicolas De Préville, Hatem Ben Arfa, Youssouf Sabaly ou Maxime Poundjé.

Ils se sont affaiblis

Montpellier a perdu gros lors de ce mercato estival. Le club héraultais attaque cette rentrée sans son duo offensif: Andy Delort (Nice) et Gaëtan Laborde (Rennes). Des pertes compensées par le recrutement de Valère Germain, libre après sa fin de contrat à l’OM. A noter également le grand retour en Ligue 1 de Mamadou Sakho, lui aussi libre après sa dernière expérience à Crystal Palace. Une manière d’amortir le départ à la retraite de Vitorino Hilton.

Brest va également devoir être costaud cette saison après un été qui ne lui a pas permis d’étoffer son effectif. Michel Der Zakarian n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler après les départs de Romain Perraud (Southampton, 12 millions), Jean Lucas (retour de prêt à l’OL) et Bandiougou Fadiga (retour de prêt au PSG). Même si le club breton a recruté Romain Del Castillo (Rennes) et Marco Bizot (AZ Alkmaar, 5 millions).