Mercato: le PSG officialise l'arrivée du prometteur Nuno Mendes, Sarabia prêté au Sporting

Le PSG a annoncé l'arrivée en prêt payant avec option d'achat du jeune latéral gauche Nuno Mendes (19 ans), en provenance du Sporting. L'Espagnol Pablo Sarabia fait le chemin inverse et termine la saison avec le club portugais, aussi en prêt.

Ligne par ligne, semaine après semaine, le Paris Saint-Germain a bâti un effectif cinq étoiles. En ce mardi 31 août qui sonne la fin du mercato estival, le club de la capitale a même trouvé le moyen d’attirer en dernière minute un latéral gauche extrêmement prometteur, signe que des doutes persistent peut-être sur la capacité de Juan Bernat à retrouver le très haut niveau et donc à assumer en tant que titulaire cette saison, après sa grave blessure à un genou.

Le PSG vient d’officialiser l’arrivée en prêt du jeune Nuno Mendes (19 ans), décrit comme la révélation du poste en Europe. Selon nos informations, le Portugais a signé un prêt payant avec option d'achat de l'ordre de 50 millions d'euros en provenance du Sporting Portugal.

L'opération qui s’apparente à une affaire en or si le jeune homme concrétise les promesses entrevues ces derniers mois, et devient un référence à son poste. En moins d’un an, ce latéral très offensif, qui possède d’énormes qualités techniques et athlétiques, et un excellent pied gauche, est passé des équipes jeune du club au onze titulaire de l’équipe première, réalisant une saison 2020-2021 absolument époustouflante avec le champion du Portugal.

Ces très bonnes performances lui ont d’ailleurs permis de se faire une place dans le groupe de la Seleçao qui a disputé l’Euro (il compte 5 sélections), même s’il n’a disputé aucun des matchs joués par le Portugal tout au long de la compétition.

Sarabia, un an au Sporting

Sa présence dans le groupe parisien n’est pas un bon signe pour Layvin Kurzawa, qui avait décidé de rester à Paris, estimant que la concurrence était peu dense, et lui laissait la possibilité de jouer un certain nombre de matchs.

Le transfert de Nuno Mendes pourrait bien changer la donne assez rapidement, et envoyer Abdou Diallo sur le banc, passé devant Layvin Kurzawa dans la hiérarchie alors qu’il n’est pas spécialiste du poste. Mais ce sont bien Juan Bernat et Nuno Mendes qui devraient se disputer la place de titulaire dans le couloir gauche désormais. Les autres se contenteront de miettes.

Autre conséquence de ce transfert, et pas des moindres, l'ailier espagnol Pablo Sarabia fait le chemin inverse et rejoindre le Sporting en prêt, où il pourra gagner du temps de jeu. Tel était son désir, et il a été exaucé par le Paris Saint-Germain, aux conditions du club toutefois, puisque le transfert de Pablo Sarabia était lié à cette opportunité pour le club de la capitale de récupérer l’un des joyaux du football européen au poste spécifique de latéral gauche.