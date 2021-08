PSG: des images inédites de la grande première de Messi à Reims

Deux jours après les premiers pas de Lionel Messi en Ligue 1, le PSG a diffusé ce madi une vidéo pour revivre au plus près le baptême du génie argentin à Reims. Grâce à une caméra spéciale, qui a suivi ses moindres mouvements.

C’était l’événement du week-end sur la planète foot. Bien au-delà des frontières de la Ligue 1. Lionel Messi a disputé ses premières minutes en tant que joueur du PSG. Le génie argentin est entré en jeu lors de la victoire à Reims, dimanche, en clôture de la 4e journée (0-2). Un moment suivi de près par des millions de personnes aux quatre coins du globe. Deux jours après cette soirée historique, le club de la capitale a diffusé ce mardi une vidéo inédite de la rencontre du sextuple Ballon d’or au stade Auguste-Delaune.

Ovationné dès l'échauffement

Chasuble vert, crampons rouges et masque de protection aux couleurs de son nouveau club, Messi a d’abord pris place sur le banc des visiteurs. Avec Leandro Paredes à sa droite. Le temps d’assister à la première heure du match et au doublé de Kylian Mbappé. Au début de la seconde période, l’ancien taulier du Barça est parti à l’échauffement en compagnie d’Ander Herrera et Presnel Kimpembe. Ses premières foulées le long de la ligne de touche ont été saluées par une clameur du public. Messi y a répondu par un signe de la main. Avant de se concentrer sur ses exercices.

Peu après l’heure de jeu, un adjoint est venu le chercher pour entrer en jeu. Quelques consignes prises auprès de Mauricio Pochettino et La Pulga a remplacé Neymar. Sous une belle ovation de tout le stade. Massés dans leur parcage, les ultras parisiens ont alors lancé leur chant à la gloire du natif de Rosario. De nombreux spectateurs rémois ont appuyé avec des "Messi, Messi".

Une volonté de jouer vite et simple

Dans cette ambiance amicale, le n°30 du PSG s’est rapidement mis en jambes via un premier échange de passes avec Ander Herrera, accompagné par de nouvelles clameurs. Mobile et impliqué, Messi a ensuite cherché à combiner avec ses partenaires, avec la volonté de jouer vite et simple. Sans grosses prises de risque. Loin de se cantonner à son couloir droit, l’ex-crack du Barça s’est baladé sur tout le front de l’attaque. Et il a souvent décroché pour venir toucher le cuir dans l’entrejeu. Entre deux interruptions, Marco Verratti et Idrissa Gueye sont venus dialoguer avec lui, gestes d’encouragements à l'appui.

Avec ses prises de balle rapides et son centre de gravité bas, Messi a subi pas mal de fautes de la part des joueurs de Reims. Mais comme à son habitude, il n’a pas bronché au moment de se retrouver au sol. Au final, il n’a pas eu d’occasion chaude à se mettre sous la dent lors de sa demi-heure passée sur le pré. Mais l’essentiel était surtout de rechausser les crampons un mois et demi après la finale de la Copa America, remportée avec l’Albiceleste. Pour commencer à reprendre du rythme.

Un léger agacement inexpliqué

Au coup de sifflet final, la nouvelle star du PSG a salué plusieurs de ses adversaires. Tout en félicitant ses partenaires, à l’image de son accolade avec Kylian Mbappé. Il a en revanche paru un peu agacé au moment de s’adresser à Keylor Navas et Leandro Paredes, qui ont semblé ne pas trop comprendre pourquoi.

Rien de bien méchant, même si l’artiste de 34 ans a donné l’impression d’en reparler avec Navas en sortant du terrain, la main sur la bouche afin d’éviter les regards trop curieux. Ça ne l’a pas empêché de venir applaudir le parcage des supporters parisiens, ni de prendre la pose en portant le fils de Predrag Rajkovic, le gardien rémois. Avec un large sourire.