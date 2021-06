Ligue 2: Toulouse se sépare de Patrice Garande

Quelques jours après avoir manqué la montée en Ligue 1, le Toulouse FC a annoncé ce mercredi le départ de son entraîneur, Patrice Garande.

C'est la dure loi du métier d'entraîneur. Malgré une saison très correcte en Ligue 2, Toulouse a manqué dimanche dernier la montée en Ligue 1 pour un petit but, lors du barrage face au FC Nantes. Et trois jours plus tard, son coach Patrice Garande en fait les frais.

Dans un bref communiqué publié ce mercredi, le TFC annonce en effet le départ du technicien, qui était arrivé sur les bords de la Garonne en 2020, et qui était sous contrat jusqu'en 2022.

Qui pour le remplacer ?

"Le Toulouse Football Club a informé Patrice Garande de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, à dater d‘aujourd’hui, peut-on lire sur le site du club. L’ensemble du TFC remercie Patrice Garande pour son investissement et son professionnalisme." Et de préciser au sujet de son adjoint: "La collaboration avec Jean-Marie Huriez prend également fin à ce jour."

Difficile de dire qui remplacera l'ancien attaquant sur le banc des Violets. Mais il est probable que Damien Comolli, président du club depuis le changement de propriétaire l'an dernier, profite de ce changement pour imposer un peu plus sa patte et permettre au TFC de retrouver l'élite d'ici un an.