Barrage: "Vous nous avez volé la montée!", l'énorme colère du président de Toulouse contre l'arbitre

Damien Comolli était furieux contre l'arbitrage ce dimanche, après le barrage retour entre Nantes et Toulouse (0-1, maintien du FCN). Le président du TFC s'en est pris à l'arbitre dans les couloirs de la Beaujoire.

Absolument furieux. Damien Comolli est entré dans une colère noire ce dimanche à la Beaujoire, après le barrage retour entre Nantes et Toulouse. Un match gagné par le club de Ligue 2 mais qui ne lui permet pas de monter en Ligue 1, en raison de sa défaite à l'aller (2-1). Les Nantais sont maintenus et les Toulousains, en plus d'être malheureux, en ont gros sur le coeur.

"Scandaleux, vous avez été scandaleux!"

A l'instar du président de Toulouse. Damien Comolli s'en est pris vertement au corps arbitral après la rencontre. "Vous nous avez volé la montée!", a-t-il répété à plusieurs reprises dans les couloirs. Avant de poursuivre: "Comment pouvez-vous ne pas lui donner?! Scandaleux, vous avez été scandaleux!"

Une main non sifflée à la 81e

La main de Traoré lors de Nantes-Toulouse © Capture écran Canal+

Une référence à une action en particulier: à la 81e minute, le TFC pensait bénéficier d'un penalty en raison d'un ballon aérien retombé sur la main de Charles Traoré, alors au duel avec Janis Antiste. Une main décollée qui, il est vrai agrandit véritablement la surface du corps du joueur nantais.

A ce moment du match, Toulouse menait 1-0. Un deuxième but pouvait envoyer le club en Ligue 1 et donc faire descendre Nantes en Ligue 2. Dans le couloir, l'arbitre Benoît Bastien a cité le VAR à Damien Comolli. Car il est vrai que l'assistance-vidéo n'a pas tranché en faveur d'un penalty.