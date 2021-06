Mercato en direct: City annonce du très lourd au mercato

En fin de contrat dans un an, Ousmane Dembélé (24 ans) laisse planer le doute sur son avenir au FC Barcelone, dans une interview à L’Equipe. Il se projette sur l’Euro avec les Bleus avant de penser à son futur. Va-t-il rester? "Je ne sais pas, on verra, répond-il dans L’Equipe. On va se réunir avec la direction du Barça, poursuit le champion du monde 2018. J'ai le temps encore, je ne suis pas pressé, ils ne le sont pas non plus, on verra ce qu'il va passer. D'abord, je suis totalement focalisé sur l'Euro, ensuite je partirai en vacances. La saison a été longue."