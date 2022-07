Lille: annoncé sur le départ, Renato Sanches est bien dans le groupe pour le stage en Espagne

Alors qu'Olivier Létang a confirmé mercredi en conférence de presse que Renato Sanches était sur le départ, pour le PSG ou l'AC Milan, ce dernier fait tout de même partie du groupe de joueurs convoqués par Pablo Fonseca pour le stage en Espagne.

Sur le départ du LOSC, Renato Sanches jouera soit à l'AC Milan, soit au PSG la saison prochaine, comme l'a confirmé Olivier Létang mercreid en conférence de presse. Pourtant, l'international portugais fait partie du groupe de joueurs qui se deplacera en stage en Espagne ce jeudi et jusqu'au 30 juillet. Les négociations avec Milan et Paris sont en parallèle toujours en cours pour le transfert du milieu de terrain. L'équation est simple, Lille a un accord avec l'AC Milan, pas encore avec Paris, et le joueur donne sa préférence au PSG, tout en commençant à perdre patience.

Un groupe très jeune

Les recrues lilloises de ce mercato sont également bien présentes. Akim Zedadka, Jonas Martin, Rémy Cabella et Mohamed Bayo feront ainsi le déplacement en Espagne. Fait assez notable, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans ce groupe, comme Simon Ramet, Ugo Raghouber ou encore Joffrey Bazié. Peut-être un indice sur le manque de profondeur du groupe, ou alors simplement une volonté de Pablo Fonseca de voir des jeunes à l'oeuvre et de compter sur un effectif rajeuni.