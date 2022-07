Mercato: Lille officialise le joli coup Bayo

Le LOSC a confirmé ce mercredi la signature de Mohamed Bayo L'attaquant guinéen de 24 ans quitte Clermont, son club formateur, et s'est engagé pour cinq ans soit jusqu'en 2027 avec les Dogues.

La nouvelle bruissait depuis quelques temps, et le LOSC l'a enfin officialisée ce mercredi: Mohamed Bayo est lillois. Orphelin de Burak Yilmaz, parti libre, le club nordiste a recruté bon joueur de Ligue 1 pour le remplacer. Auteur de 14 buts et 5 passes décisives la saison passée avec Clermont, l'attaquant guinéen s'est engagé jusqu'en 2027 avec Lille. Si le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, il se situerait autour de la douzaine de millions d'euros.

"C’est une sensation unique pour moi d’avoir signé au LOSC, un très grand club, une institution du football. Je suis très heureux et fier d’avoir été choisi par les dirigeants lillois, s'est félicité le buteur dans un communiqué publié sur le site du LOSC. Je vais tout donner pour essayer d’aider le club à atteindre ses objectifs. Le Domaine de Luchin est un endroit magnifique, propice au travail. Il n’y a pas meilleur lieu pour bosser et progresser."

Retrouvailles avec le Nord et Zedadka

Formé à Clermont, Mohamed Bayo y a brillament débuté en L1 lors de la campagne 2021-2022. Mais après avoir effectué presque toute sa carrière en Auvergne, le buteur a choisi de franchir un nouveau pallier. En signant à Lille, il retrouve une région où il a déjà évolué lors de son prêt à Dunkerque entre janvier 2019 et juin 2020.

Nouvelle recrue du LOSC version Paulo Fonseca, Mohamed Bayo ne sera donc pas totalement dépaysé chez les Dogues. Son ancien coéquipier de Clermont, Akim Zedadka, a lui aussi posé ses valises au domaine de Luchin lors du mercato estival.

"Nous accueillons Mohamed au LOSC avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Le plaisir de voir nous rejoindre un attaquant performant, doté d’un profil complet et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1. Et la satisfaction d’avoir attiré au club et convaincu un joueur très convoité qui a également exprimé clairement de son côté la motivation et l’envie de rejoindre le LOSC, s'est réjouit Olivier Létang, le président lillois. Paulo Fonseca et toutes les équipes du LOSC vont accompagner Mohamed au quotidien pour qu’il puisse continuer sa progression et son évolution. Comme nos autres recrues, au-delà même de son talent, Mohamed nous a séduit par son profil humain et son caractère. Nous lui souhaitons la bienvenue et la meilleure des adaptations au LOSC. "