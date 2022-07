Mercato: Maignan drague Renato Sanches pour le faire venir à l’AC Milan plutôt qu'au PSG

Mike Maignan a adressé un message à Renato Sanches, milieu de terrain de Lille, pour l’inciter à le rejoindre à l’AC Milan. L’international portugais hésite entre le club italien et le PSG.

Mike Maignan (27 ans) se mue en représentant pour inciter Renato Sanches (24 ans) à l’AC Milan. Le gardien a répondu à un message de l’international portugais (32 sélections) sur Instagram: "Let’s get it" ("On y va") pour illustrer une photo de lui en action avec Lille. "Le rouge te va si bien", lui a répondu l’international français (4 sélections) en référence à la couleur du maillot milanais. Sanches, sous contrat avec Lille jusqu’en 2023, est dans le viseur de l’AC Milan et du PSG.

Selon les informations de RMC Sport, l’ancien joueur du Bayern Munich avait donné sa préférence à Paris mais s’impatiente aujourd’hui et pourrait remettre son choix. Les deux destinations lui plaisent et la possibilité qu’il rejoigne l’AC Milan prend de l’épaisseur. Mais les discussions se poursuivent avec Paris.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Face à cette indécision, Maignan pousse pour l’inciter à le rejoindre. Les deux joueurs ont évolué ensemble à Lille entre 2019 et 2021 et ont activement participé au titre de champion de France 2021. L’ancien joueur du PSG a relayé plusieurs articles de la presse italienne sur son compte Instagram faisant part de son insistance à faire faire venir Sanches.

Mardi, Olivier Létang, président de Lille, a confirmé que son joueur était sur le départ, sans indiquer sa destination préférée. "Il a deux très belles possibilités, c’est toujours mieux quand c’est comme ça, a déclaré le dirigeant. S'il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé l’accord avec les clubs concernés. Renato va partir oui, dans quel club, je ne sais pas. Des discussions sont en cours donc je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera Paris ou Milan.