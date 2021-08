Lille: Gourvennec ne croit pas à un départ de Yilmaz à Nice

Alors que des rumeurs font état d'un intérêt de l'OGC Nice et de Christophe Galtier pour Burak Yilmaz, Jocelyn Gourvennec a évoqué "un non-sujet" ce jeudi en conférence de presse. Il est convaincu que le Turc va rester dans le Nord.

Burak Yilmaz ne quittera pas Lille lors de ce mercato. Enfin, selon Jocelyn Gourvennec. Alors que des rumeurs évoquent un intérêt de l’OGC Nice pour l’attaquant turc, le nouvel entraîneur du Losc s’est montré très clair ce jeudi en conférence de presse. Il ne croit pas à un départ de son joueur.

"Je parle régulièrement avec Burak car c’est toujours intéressant d’échanger avec lui, a-t-il réagi. C’est quelqu’un qui a beaucoup de réflexion. Il a un tempérament volcanique. Mais quand il est au calme, il est très posé, réfléchi. Il est toujours juste avec une bonne analyse des choses. J’échange beaucoup avec lui. J’ai discuté avec lui hier (mercredi). Il m’a dit qu’il est dans le projet, qu’il se sent bien ici et qu’il veut rester au LOSC, donc pour moi c’est un non-sujet."

Nice vise surtout Delort

Arrivé libre dans le Nord l’été dernier, après avoir fait l’essentiel de sa carrière en Turquie (Besiktas, Trabzonspor, Galatasaray...), Yilmaz a réussi une grande saison. Sur le plan collectif avec un titre de champion de France décroché devant le PSG, et d’un point de vue personnel avec 16 buts inscrits en 28 matchs. A 36 ans, il lui reste une année de contrat avec les Dogues.

Plutôt que Yilmaz, qu’il a eu sous ses ordres l’an dernier, Christophe Galtier est surtout intéressé par Andy Delort selon les informations de RMC Sport. Très actif depuis le début du mercato, Nice pourrait rapidement envoyer une offre à Montpellier pour l’international algérien (29 ans), devenu la priorité de Galtier pour renforcer son attaque.

Avec un projet ambitieux porté par Ineos et l'objectif de se qualifier pour une Coupe d'Europe, les Aiglons ont déjà recruté Melvin Bard (ex-OL), Pablo Rosario (ex-PSV), Mario Lemina (ex-Southampton), Calvin Stengs (ex-AZ Alkmaar), tout en levant l'option d'achat de Jean-Clair Todibo (ex-Barcelone). Justin Kluivert et Marcin Bulka ont eux aussi rejoint le club sous la forme de prêts avec option d'achat, en provenance de l'AS Rome et du PSG. Nice a plutôt bien démarré sa saison avec un nul contre Reims (0-0) et surtout une gifle infligée au Losc (4-0).