Mercato: Nice avance pour Delort, Galtier en fait sa priorité

Très actif durant ce mercato, l'OGC Nice pourrait rapidement envoyer une offre à Montpellier pour Andy Delort, devenu la priorité de Christophe Galtier pour renforcer son attaque.

Avec Kasper Dolberg et Amine Gouiri, sans oublier les recrues néerlandaises Calvin Stengs et Justin Kluivert, Nice est déjà bien armé sur le plan offensif. Mais Christophe Galtier en veut encore plus. Aux commandes d’un projet ambitieux bâti par Ineos, le nouvel entraîneur des Aiglons a fait d’Andy Delort sa priorité en cette fin de mercato. Nice continue d’avancer sur ce dossier et une offre pourrait rapidement être envoyée à Montpellier pour l’international algérien (29 ans).

Une valeur sûre de la Ligue 1

Promu capitaine du MHSC après le départ en retraite de Vitorino Hilton, il a déjà trouvé le chemin des filets cette saison en marquant à Reims (3-3) dimanche en Ligue 1. Devenu ultra-régulier depuis son arrivée dans l’Hérault il y a trois ans en provenance de Toulouse, et très complémentaire avec Gaëtan Laborde, son compère d'attaque, il a claqué 15 buts et 10 passes décisives en 30 matchs de championnat la saison dernière. Il est actuellement sous contrat jusqu'en 2024 avec Montpellier.

Ces derniers jours, des rumeurs évoquaient aussi un intérêt de Nice pour Burak Yilmaz. Mais Jocelyn Gourvennec s’est montré clair ce jeudi midi en conférence de presse. Lille ne compte absolument pas laisser partir son avant-centre turc. "Je parle avec Burak régulièrement et il m’a dit qu’il était dans le projet, a fait savoir l’entraîneur des Dogues. Il veut rester ici, il se sent bien. Pour moi, c’est un non-sujet".