Lille: Gourvennec s'agace des "éléments perturbateurs" autour de Yilmaz, après la rumeur Nice

Jocelyn Gourvennec a encore fermé la porte à un départ de Burak Yilmaz d'ici fin août. L'entraîneur de Lille en a profité pour dénoncer le fait que "tout soit permis dans les périodes de fin de mercato", tandis que le nom du Turc a circulé à Nice.

S'il sait que le LOSC "n'est pas à l'abri de recevoir une offre qui n'est pas refusable" pour bon nombre de ses joueurs, Jocelyn Gourvennec dénonce l'agitation autour de Burak Yilmaz. Après la nouvelle contre-performance de son équipe en Ligue 1, tenue en échec 1-1 ce samedi soir par l'AS Saint-Étienne, l'entraîneur lillois s'est montré ferme en faisant le point sur l'avenir de son attaquant turc.

"Il n'est pas partant, a-t-il d'abord catégoriquement rappelé en conférence de presse. Il me l'a dit et a dit la même chose au président [Olivier Létang]. Après, il y a des éléments perturbateurs identifiés, même si certaines personnes en savent plus que moi. Mais les discussions qu'on a eues avec Burak sont claires et limpides. On sait très bien que tout est permis dans les périodes de fin de mercato, et je le déplore. Mais je ne peux pas contrôler ça."

Jocelyn Gourvennec en a profité pour rappeler l'importance de Burak Yilmaz dans son équipe. "C'est un compétiteur, quelqu'un qui est régulièrement efficace. C'est surtout un grand professionnel, un leader d'attaque. L'équipe a besoin de lui. Il l'a encore montré ce soir, c'est un joueur complet et collectif", a-t-il salué, après l'avoir effectivement vu ouvrir le score face aux Verts.

À Nice, Galtier est intéressé

Ces derniers jours, l'avenir de Burak Yilmaz au Losc a notamment été relancé par une petite phrase de son ancien entraîneur Christophe Galtier. "J’ai lu beaucoup de choses sur Burak Yilmaz avec les déclarations des uns et des autres. Quand un joueur, un bon joueur, m’appelle pour me dire qu’il est intéressé pour venir travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable. Point à la ligne", a ainsi déclaré l'actuel coach de l'OGC Nice, actuellement en quête d'un renfort en attaque.