Nice: Galtier confirme son intérêt pour Delort et ouvre la porte à Yilmaz

Christophe Galtier et Nice espèrent recruter Andy Delort lors du mercato estival. L’entraîneur azuréen l’a confirmé ce vendredi face à la presse tout en adressant un joli message au Lillois Burak Yilmaz.

Auteur d’une démonstration à Lille (0-4) le week-end dernier, Nice a lancé sa saison. Quatrième du classement avant la troisième journée et la réception de l’OM ce dimanche, le club azuréen espère encore se renforcer avant la fin du mercato. Notamment en attaque où Christophe Galtier ne cache pas son intérêt pour Andy Delort, comme annoncé par RMC Sport.

"On est encore loin de la clôture du mercato, ce sont dans les trois derniers jours que les gens ici vont se coucher tard (sourire), a plaisanté l’entraîneur des Aiglons devant les journalistes. Julien Fournier (directeur du football) essaie d’anticiper tout cela, cela travaille pour ne pas être surpris par un départ de dernière minute. [Sur Delort] Je vais être très transparent. Dimanche soir, sur Amazon, on m’a parlé de Andy Delort. Je n’avais jamais entendu parler de Delort à Nice. J’ai posé la question à Julien Fournier qui m’a dit qu’il ne savait pas d’où cela sortait, a d’abord lancé l’entraîneur français avant d’enchaîner. Je lui ai dit: « est-ce que c’est une porte qui s’ouvre ? » Si oui, évidemment, je vais demander au club d’ouvrir un peu plus la porte."

"Delort coche beaucoup de cases"

Séduit par le profil du buteur héraultais, Christophe Galtier a listé les atouts d’Andy Delort. Selon lui, seul Kasper Dolberg est actuellement un pur attaquant de pointe au sein de l'effectif niçois. "Je connais Andy Delort depuis longtemps, et lui connait bien la Ligue 1. Il a plus de maturité que nos attaquants et on ne peut pas faire la saison qu’avec un attaquant de pointe, a encore analysé Christophe Galtier. […] On ne peut pas avoir qu’un attaquant de pointe car Amine Gouiri n’est pas un attaquant de pointe. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche pour le profil. Avant dimanche soir, on n’avait jamais entendu parler de Andy Delort à Nice. Depuis, on en parle depuis et le club travaille en ce sens."

Galtier tend la main à Yilmaz

Champion de France avec Lille la saison passée, Christophe Galtier y a collaboré avec Burak Yilmaz. A 36 ans, le buteur turc pourrait essayer de quitter les Dogues pour retrouver son ancien coach sur la Côte d’Azur. Là encore, le nouvel entraîneur niçois ne dirait pas non. "J’ai lu beaucoup de choses sur Burak Yilmaz avec les déclarations des uns et des autres, a réagi Christophe Galtier. Quand un joueur, un bon joueur, m’appelle pour me dire qu’il est intéressé pour venir travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable. Point à la ligne."

"Je parle régulièrement avec Burak car c’est toujours intéressant d’échanger avec lui, avait pourtant assuré l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec jeudi en conférence de presse.. C’est quelqu’un qui a beaucoup de réflexion. Il a un tempérament volcanique. Mais quand il est au calme, il est très posé, réfléchi. Il est toujours juste avec une bonne analyse des choses. J’échange beaucoup avec lui. J’ai discuté avec lui. Il m’a dit qu’il est dans le projet, qu’il se sent bien ici et qu’il veut rester au LOSC, donc pour moi c’est un non-sujet."

A la recherche d’un attaquant supplémentaire, Nice ne manque pas de cibles séduisantes. Encore faut-il trouver un accord avec Montpellier ou Lille, pas forcément décidés à perdre leur attaquant vedette.