Lille: le coup de gueule de Paulo Fonseca sur le mercato du LOSC

Au lendemain de la clôture du marché de transfert, l'entraîneur de Lille Paulo Fonseca n'a pas caché sa grande déception, regrettant le manque de renforts, notamment au poste d'attaquant comme doublure de Jonathan David.

A l'heure de faire le bilan du mercato, tous les entraîneurs de Ligue 1 n'affichent pas le même sentiment. Ce samedi après-midi, au moment où le coach du PSG Luis Enrique remerciait son président Nasser Al-Khelaïfi, son homologue lillois Paulo Fonseca déplorait l'absence de renfort, notamment dans le secteur offensif. C'est un fait, le Portugais n'est pas du tout satisfait du mercato du LOSC. L'entraîneur de Lille attendait au moins une doublure à Jonathan David. Mais cette recrue n'est pas arrivée.

"On avait quatre mois pour essayer de trouver un attaquant"

"Je suis vraiment déçu, soupire Paulo Fonseca, fatigué après un déplacement en Croatie en C4 et la naissance de son deuxième enfant. Nous sommes peut-être l’unique équipe de Ligue 1 et peut-être l’unique équipe en Coupe d'Europe avec seulement un attaquant. C’est difficile. Jonathan a parcouru 17 km lors du dernier match (contre Rijeka, ndlr). C’est difficile de l’avoir dans les mêmes conditions (physiques) pour le match de demain (dimanche à 15h contre Montpellier)."

Paulo Fonseca dit avoir discuté avec son président Olivier Létang de cette situation. Le club cherche toujours une solution pour trouver un attaquant libre sur le marché. "Ce n'est pas facile de trouver un attaquant", reconnait Fonseca avant de pointer à nouveau sa direction : "Mais on avait quatre mois pour essayer de le trouver." Comment se sont passées les dernières heures du mercato ? "Normal. On a essayé de voir ce qui était possible mais ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Les décisions ne sont pas bonnes car il n'y a pas beaucoup de possibliités."

"Qu'est-ce que veut le club ?"

Avant d'accueilir le MHSC dimanche en championnat, le technicien portugais sait que la saison s'annonce délicate compte tenu de son effectif. "On doit être réaliste et je dois parler avec honnêteté. Nous n’avons pas les capacités de battre les autres équipes, d’avoir les mêmes objectifs. Je ne veux pas parler de Monaco, de Rennes, de Marseille… Mais les autres équipes… Reims a dépensé 50-60 millions, Strasbourg a des investissements différents des nôtres. C’est difficile de se battre contre Monaco mais aussi contre ces équipes. Je comprends que le club ait des limites mais on doit être réaliste. On n’a pas les mêmes conditions que les autres clubs. Je crois beaucoup aux joueurs que nous avons. On doit tout faire pour réaliser une bonne saison mais les conditions pour gagner sont différentes. Qu'est-ce que veut le club ? Quels résultats voulons-nous ? Si nous n'avons pas les mêmes capacités que les autres équipes, nous devons dire la vérité à nos supporters."