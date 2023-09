PSG: Luis Enrique remercie Al-Khelaïfi et Campos pour le mercato "exceptionnel"

En conférence de presse à la veille du match OL-PSG, Luis Enrique a félicité le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller sportif Luis Campos pour le mercato parisien.

Luis Enrique est un entraîneur comblé. Au lendemain de la fermeture du marché des transferts, qui s'est achevé avec la signature sur le gong de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain, l'entraîneur espagnol a fait un bilan totalement positif de ce mercato parisien.

"C'est clair que je suis satisfait. C'est un mercato exceptionnel. Le président et la direction sportive avec Luis Campos ont été merveilleux. Ce ne pouvait pas être un meilleur mercato. Toutes mes demandes ont été satisfaites. C'est un grand plaisir d'avoir deux joueurs de top niveau à chaque poste", a déclaré Luis Enrique en conférence de presse à la veille du match OL-PSG (4e journée de Ligue 1).

"Ramos remplaçant? Vous ne me connaissez pas"

Avec l'arrivée de Randal Kolo Muani, Luis Enrique apprécie de pouvoir compter sur un attaquant "capable de jouer dans toutes les positions devant, aussi bien en pointe que sur l'aile". Plus globalement, le coach estime avoir "des options infinies" pour son trio d'attaque. "Avec le staff, on va travailler à trouver les meilleures associations. J'y vois un défi personnel à relever", a-t-il déclaré, lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il pensait d'un trio franco-français avec Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé.

Une question qui en a amené une autre sur Gonçalo Ramos et la gestion de son statut. Mais pour Luis Enrique, pas question de considérer le Portugais comme une simple doublure de Randal Kolo Muani: "Remplaçant? Vous pensez? Vous ne me connaissez pas encore, visiblement. Je veux 20 titulaires. Pas 11, 12 ou 13. Avec 20 ou même 22 titulaires, on sera prêt pour toutes les compétitions. Vous apprendrez à me connaître et vous verrez que le statut de titulaire et de remplaçant n'existe pas".

Pas d'explications supplémentaires pour Verratti

En ce qui concerne les milieux, Luis Enrique assure qu'il n'y avait "pas besoin" d'un joueur supplémentaire: "On a suffisamment de joueurs dans ce secteur. Je suis convaincu qu'on a assez de solutions pour faire la saison".

Quant au cas Marco Verratti, dont le PSG souhaite se séparer, la ligne directrice est la même. "Je reste sur ma position de ne pas divulguer les conversations privées, a balayé Luis Enrique. Je n'ai rien à dire de plus".