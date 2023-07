Lorient: la grosse mise au point de Régis Le Bris

Interrogé par L'Equipe, l'entraîneur du FC Lorient Régis Le Bris est revenu à son tour sur le mois de juin agité qui l'a vu entrer en conflit avec son président, Loïc Féry.

"Il faut prendre cela comme une crise de croissance." Pour la première fois depuis qu’un différend les a opposés, Régis Le Bris est revenu dans les colonnes du quotidien L’Equipe sur les circonstances de la fracture du mois de juin avec sa direction. "J'estimais que des dysfonctionnements n'étaient ni reconnus à leur juste valeur ni traités. J'étais inquiet", explique le jeune technicien pour justifier d’avoir mis son président au pied du mur.

S’estimant trompé, Régis Le Bris était "prêt à partir", ce qu’il a clairement fait savoir à son président, Loïc Féry: "À partir du moment où j'ai posé aussi clairement les jalons, l'idée était de dire : "Soit on y va vraiment, soit vous (le président) dites que je ne suis plus la bonne personne et il faut s'arrêter." C'est comme ça que les choses ont été formulées."

"Je ne l'ai pas apprécié"

Au sortir de cette crise intestine, l’entraîneur breton de 47 ans a été conforté dans ses fonctions d’entraîneur et détient désormais tout le pouvoir sur le sportif au club, avec un rôle de manager à l'anglaise. Mais cela ne s’est pas fait sans heurts. Dans un communiqué daté du 9 juin, le patron du FC Lorient rendait public leur désaccord, et chargeait Nice, qui songeait à recruter Régis Le Bris.

"Je ne l'ai pas apprécié et je le lui ai dit très clairement, confie Régis Le Bris. On aurait pu éviter certaines représentations sur la place publique qui laissaient l'espace à beaucoup d'interprétations alors que le club est sain." La bulle émotionnelle est depuis retombée, et la situation apaisée entre toutes les composantes du club, alors que Régis Le Bris s’apprête à entamer sa deuxième saison sur le banc du FC Lorient.

Vendredi dernier, le président Loïc Féry s'était lui-même exprimé sur le cas de son entraîneur, certifiant que Régis Le Bris ne l'avait jamais pris en otage: "Il ne m’a jamais dit qu’il voulait quitter Lorient à tout prix." " Quand j’ai rencontré le coach en fin de saison, il a mis en avant beaucoup de zones de progrès dans notre organisation sportive, notamment dans la gestion du mercato, dans la gestion de l’effectif, dans la cellule de recrutement, dans les infrastructures. Beaucoup de choses étaient légitimes. Il m’a alors simplement fait part du fait qu’il se posait beaucoup de questions quant à la saison prochaine. Et il m’a demandé un temps de réflexion…"