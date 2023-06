Mercato: Lorient inflexible avec Le Bris, attendu lundi à la reprise

Malgré les envies de départ de Régis Le Bris, Lorient se montre infexible avec son entraîneur, attendu à la reprise de l'entraînement, lundi prochain.

Le FC Lorient sera l'un des premiers clubs de Ligue 1 à retrouver les chemins de l'entrainement, lundi prochain. Et dans l'esprit du club, tout est clair. Ce sera avec Régis Le Bris (47 ans). La position des dirigeants n'a pas bougé d'un iota, fait-on savoir en interne. Malgré la volonté de départ affichée de l'entraineur breton, ce dernier est attendu avec l'ensemble de son staff à Kerlir dans quatre jours.

Plusieurs réunions prévues pour aplanir les choses

Régis Le Bris sera le coach lorientais la saison prochaine, le club n'a pas envisagé de se séparer de celui qui est sous contrat jusqu'en 2027. Si Régis Le Bris était convoité par l'OGC Nice, les dirigeants des Aiglons semblent désormais être passés à autre chose avec l'arrivée imminente de l'italien Francesco Farioli comme révélé mercredi après-midi.

Ces dernières semaines, les contacts n'ont pas été rompus entre Le Bris et la direction lorientaise mais ceux-ci se faisaient plutôt avec le représentant de l'entraineur. Comment se passeront les retrouvailles lundi prochain? Plusieurs réunions entre les dirigeants, Régis Le Bris et ses adjoints sont prévus pour tenter d'aplanir les choses.

Nice et Le Bris avaient trouvé un accord début juin, ce qui avait provoqué la colère du président de Lorient, Loïc Féry, auteur d'un communiqué incendiaire quelques heures plus tard. Le dirigeant avait dénoncé le comportement de Nice et menacé d'attaquer le club en justice. Il avait aussi rappelé à Le Bris sa situation contractuelle (jusqu'en 2027). "Il m’a demandé d’ouvrir la porte pour un départ, ce qui m’a surpris profondément. Je lui ai rappelé qu’il venait de prolonger et que je comptais sur lui. Il était conscient d’être sous contrat avec le club et il savait aussi que si je n’ouvrais pas la porte, aucun départ ne serait possible."