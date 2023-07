Le président de Lorient Loïc Féry met les choses au clair concernant Régis Le Bris et son faux départ à Nice

Présent en conférence de presse ce vendredi, le président de Lorient Loïc Féry a rappelé l'importance de Régis Le Bris au sein du collectif des Merlus. Absent de la reprise lundi, l'entraîneur a dirigé sa première séance cette semaine.

Loïc Féry est très clair: "Régis Le Bris ne m’a jamais pris en otage." Ce vendredi, le président de Lorient s'est exprimé sur le cas de son entraîneur, qui a fait savoir à de nombreuses reprises ses envies de départ. Absent de la reprise lundi - ce qui était prévu - l'entraîneur a fait son retour deux jours plus tard, avant de diriger sa première séance jeudi. "Quand j’ai rencontré le coach en fin de saison, il a mis en avant beaucoup de zones de progrès dans notre organisation sportive, notamment dans la gestion du mercato, dans la gestion de l’effectif, dans la cellule de recrutement, dans les infrastructures. Beaucoup de choses étaient légitimes. Il m’a alors simplement fait part du fait qu’il se posait beaucoup de questions quant à la saison prochaine. Et il m’a demandé un temps de réflexion… Régis Le Bris ne m’a jamais pris en otage. Il ne m’a jamais dit qu’il voulait quitter Lorient à tout prix."

Le président lorientais a rappelé qu'il comptait sur le technicien de 47 ans. "On a choisi de donner toute la responsabilité du secteur sportif à Régis Le Bris. Régis, c’est l’homme fort du club. J’ai choisi de regrouper certaines fonctions. Il aura un rôle un peu plus à l’anglaise."

Un accord avait été trouvé entre Nice et Le Bris

En mai dernier, Régis Le Bris avait signifié à son président Loïc Féry sa volonté de quitter le club, la faute à plusieurs dysfonctionnements. Courtisé par l'OGC Nice, l'entraîneur des Merlus n'a finalement pas été choisi et l'Italien Francesco Farioli a récupéré le banc des Aiglons.

Pourtant, le club azuréen et Le Bris avaient trouvé un accord début juin, dans le dos de Loïc Féry, furieux de l'apprendre et qui s'était fendu d'un communiqué incendiaire dans la foulée. Le dirigeant avait dénoncé le comportement de Nice et menacé d'attaquer le club en justice. Il avait aussi rappelé à Le Bris sa situation contractuelle (jusqu'en 2027).