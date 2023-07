Lorient: "Une bonne pioche", estime la présidente d'un groupe de supporters après l'arrivée de Benjamin Mendy

Invitée de RMC ce mercredi soir, Chantal Lohezic, présidente du groupe de supporters des Breizh Tango, a réagi à l’arrivée de Benjamin Mendy au FC Lorient, cinq jours après son acquittement dans un deuxième procès pour viol et tentative de viol. Elle se félicite de l’arrivée "d’un gars qui va apporter énormément au FC Lorient" malgré "tout ce qu’il s’est passé".

En voyant la nouvelle, elle n’y a d’abord pas cru. "On ne s’y attendait pas du tout. Je n'y croyais même pas aux infos de ce matin", lance ce mercredi soir sur RMC Chantal Lohezic, présidente du groupe de supporters des Breizh Tango, quelques heures après l’annonce retentissante de son club de cœur.

Un peu plus tôt dans la journée, le FC Lorient a créé un petit séisme dans le monde du football en annonçant l’arrivée pour les deux prochaine saisons de Benjamin Mendy, moins de cinq jours après son acquittement dans un deuxième procès pour viol et tentative de viol.

"Comment j’ai réagi ce matin en apprenant la nouvelle ? J’ai très bien réagi car c’est un garçon qui a de l’avenir, même s’il n’a pas joué depuis très longtemps, a estimé Chantal Lohezic sur notre antenne. Lorient a fait une bonne pioche, même vis-à-vis de tout ce qu’il s’est passé. Je crois que c’est un gars qui va apporter énormément au FC Lorient. On ne s’y attendait pas du tout. Je n'y croyais même pas aux infos de ce matin."

"Il va falloir qu’il ait une vie saine"

Jugé non coupable d’un viol et d’une tentative de viol en fin de semaine dernière, six mois après avoir déjà été acquitté pour des accusations de six viols et d’une agression sexuelle, le champion du monde 2018 va pouvoir rejouer au football, lui qui n'est plus apparu en compétition officielle depuis août 2021.

"On lui fait clairement confiance au niveau footballistique, a poursuivi la présidente du groupe de supporters des Breizh Tango. Mais il va falloir qu’il ait une vie saine quand il arrive à Lorient, car s’il continue à avoir la vie qu’il menait avant… Il va falloir qu’il fasse beaucoup de progrès à ce niveau-là. (...) Pour le coach et tout le staff, il y aura du travail à faire."

Quelques heures après l’annonce de sa signature au FC Lorient, Benjamin Mendy était déjà présent sur la pelouse du centre d’entraînement des Merlus ce mercredi en fin d’après-midi. En tenue du club, le latéral gauche de 29 ans a effectué des tours de terrain en compagnie d’un préparateur physique. Le centre était surveillé par plusieurs agents de sécurité, mais sans supporters du club à l'extérieur.