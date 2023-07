Mercato: les dessous de l'arrivée de Benjamin Mendy à Lorient

Le FC Lorient a créé la surprise ce mercredi en annonçant le recrutement de Benjamin Mendy, cinq jours après son acquittement par la justice anglaise concernant les accusations de viols et agressions sexuelles dont il faisait l'objet. Un retour sur les terrains que son entourage préparait depuis plusieurs semaines.

C'est à coup sûr un coup de projecteur mis sur le FC Lorient pour le début de saison, avec une question: quand jouera-t-il? Les Merlus ont créé la surprise en annonçant le recrutement de Benjamin Mendy.

Le latéral français s'est engagé pour deux saisons avec le club breton... cinq jours après avoir été jugé non coupable de viol et agression sexuelle par le tribunal de Chester, en Angleterre. Le joueur de 29 ans avait déjà été déclaré non coupable de six autres accusations de viol et d'une agression sexuelle en janvier dernier.

La piste de l'OM a été explorée mais le joueur n'a pas été proposé

Son entourage préparait son retour à la compétition depuis plusieurs semaines. Benjamin Mendy n’a plus disputé un match de football depuis le 15 août 2021. Il avait été suspendu par son club, Manchester City, où son contrat s'est achevé fin juin et arrive donc libre à Lorient.

Plusieurs pistes ont été explorées. Parmi ces pistes, Marseille, même si de source proche du club, le joueur n'a pas été formellement proposé à l'OM.

Un documentaire à l'étude

En parallèle de cette signature, un documentaire sur l'histoire de Benjamin Mendy est à l'étude. Ces derniers jours, l'ancien joueur de Monaco a reçu plusieurs soutiens de poids dans le monde du football, parmi lesquels Paul Pogba, Memphis Depay ou encore Vinicius.

Eloigné des terrains depuis presque deux ans, Benjamin Mendy va désormais devoir retrouver du rythme avant de rejouer. Mais six ans après son départ vers la Premier League, le champion du monde 2018 va retrouver la Ligue 1 et la France.